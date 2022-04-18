我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

NBA／泰托姆絕殺 綠衫軍逆轉籃網 熱火封鎖楊恩 痛宰老鷹24分

體育新聞阻／綜合報導
泰托姆（右）和杜蘭特(左)廝殺，驚險搶下首勝。美聯社
泰托姆（右）和杜蘭特(左)廝殺，驚險搶下首勝。美聯社

塞爾蒂克與籃網的對決被視為首輪系列賽中可能最激烈的組合，首場比賽雙方就廝殺到最後時刻才分出勝負。

影音來源：YouTube

攻下全隊最高31分的泰托姆（Jayson Tatum），在最後一波進攻中透過跑位偷襲穿越杜蘭特（Kevin Durant）後並順勢接獲史馬特（Marcus Smart）的傳球，直接大轉身越過厄文（Kyrie Irving）的防守放進致勝分，幫助塞爾蒂克以115比114逆轉絕殺籃網，驚險搶下首勝。

綠衫軍此役僅動用8人應戰，除了泰托姆的31分8助攻4籃板2阻攻外，布朗（Jaylen Brown）得到23分5籃板3助攻4抄截2阻攻，老將霍福特（Al Horford）進帳20分15籃板2助攻，史馬特20分7籃板6助攻2抄截。

上半場比賽雙方都以超過5成命中率戰成61比61平手，第三節泰托姆和史馬特合砍23分，加上籃網前6分鐘只得到8分，塞爾蒂克一波猛攻取得15分領先，並帶著兩位數領先優勢進入第四節。

不過厄文再度展現得分爆發力，單節9投7中包括4記三分球豪取18分，籃網瞬間超前比分，也讓雙方進入短兵相接的肉搏戰。剩下1分20秒，杜蘭特先是跳投得手，霍福特2波進攻得手，將比分追平；厄文在剩下45.9秒轟進三分球，布朗隨即突破放進2分。杜蘭特高難度三分出手未進，也給了對手最後一擊的機會。

厄文全場20投12中包括6記三分球，獨拿39分6助攻5籃板4抄截，杜蘭特24投9中得到23分4籃板3助攻，還出現6次失誤；替補的德拉基奇（Goran Dragic）獲得14分5籃板，克萊斯頓（Nicolas Claxton）13分8籃板3阻攻。

面對在附加賽連過兩關搶下第8種子的老鷹，主場作戰的熱火可說是以逸待勞，透過強悍的防守完全壓制對手，特別是楊恩（Trae Young）整場比賽12投僅1中，還出現6次失誤，熱火最多領先達32分，也讓比賽早早分出勝負。最終熱火以115比91痛宰老鷹，取得系列賽首勝。

「我們善用我們的優勢去對付楊恩，這是出於對他的尊重。」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說。巴特勒則說：「必須對楊恩施以身體對抗，讓他每次投籃都面臨考驗，避免他站上罰球線，並且迫使他只能傳球。」

儘管比分大幅拉開，但熱火仍讓巴特勒（Jimmy Butler）在第四節足足打了7分鐘，他此役15投9中，得到21分6籃板4助攻3抄截；羅賓森（Duncan Robinson）替補上陣展現神準外線，三分球9投8中，攻下27分，寫下隊史季後賽單場最多三分球紀錄。

影音來源：YouTube

「我只關注我能做些什麼來幫助球隊獲勝。」羅賓森說。羅賓森在2020年季後賽曾經3度單場命中7顆三分球，而米勒和瓊斯也曾在季後賽有過單場7顆三分球表現。

塔克（PJ Tucker）的三分球同樣4投全中，獲得16分，羅瑞（Kyle Lowry）10分9助攻4籃板2抄截。熱火團隊命中率達52.4%，並轟進18記三分球，完成12次抄截，傳出35次助攻；而在防守端，也迫使老鷹命中率僅有38.7%。

由於2020年的季後賽都在泡泡園區舉行，因此這是熱火自2016年以來首度在主場拿下季後賽勝利，這也讓球迷感到非常興奮。「我就是為此而來的。」塔克說。

楊恩只得到8分6籃板4助攻2抄截，三分球7投盡墨，這是他生涯季後賽單場最低得分表現；另一位射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也是8投0中，只靠罰球得到6分。

全隊以老將蓋里納利（Danilo Gallinari）的17分為最高，杭特（De'Andre Hunter）14分；傷癒回歸的柯林斯（John Collins）以替補身分登場，拿到10分4籃板。

泰托姆（左）和厄文廝殺，驚險搶下首勝。（美聯社）
泰托姆（左）和厄文廝殺，驚險搶下首勝。（美聯社）

季後賽 厄文 YouTube

上一則

MLB／大谷回溫2戰3轟 辛德賈德開季2連勝

延伸閱讀

NBA／泰托姆絕殺上籃1分逆轉籃網 厄文強拉尾盤難回天

NBA／泰托姆絕殺上籃1分逆轉籃網 厄文強拉尾盤難回天
NBA／熱火全面封鎖楊恩 季後賽首戰痛宰老鷹24分

NBA／熱火全面封鎖楊恩 季後賽首戰痛宰老鷹24分
NBA／老鷹逆襲騎士收東區最後門票 楊恩下半場爆發貢獻32分

NBA／老鷹逆襲騎士收東區最後門票 楊恩下半場爆發貢獻32分
NBA／楊恩下半場爆發轟32分 老鷹逆襲騎士晉級季後賽

NBA／楊恩下半場爆發轟32分 老鷹逆襲騎士晉級季後賽

熱門新聞

中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39
美國出生的朱易曾表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

2022-04-13 01:06
蔡崇信。（本報資料照片）

ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

2022-04-15 20:02
影星威爾史密斯(右)因為在奧斯卡頒獎禮上掌摑諧星克里斯洛克，而遭到影藝學院處罰十年不得出席奧斯卡活動。(路透)

拳擊／替哥哥出氣 克里斯洛克弟弟向威爾史密斯下戰帖

2022-04-14 08:33
美國知名健美運動員麥克米蘭。（路透）

美國健美冠軍麥克米蘭心臟病發逝世 享年44歲

2022-04-14 19:45
林書豪即將返美。（取材自微博）

北京首鋼季後賽出局 林書豪計畫下周返美

2022-04-12 07:43

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光