NBA／泰托姆絕殺 綠衫軍逆轉籃網 熱火封鎖楊恩 痛宰老鷹24分

泰托姆（右）和杜蘭特(左)廝殺，驚險搶下首勝。美聯社

塞爾蒂克與籃網的對決被視為首輪系列賽中可能最激烈的組合，首場比賽雙方就廝殺到最後時刻才分出勝負。

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攻下全隊最高31分的泰托姆（Jayson Tatum），在最後一波進攻中透過跑位偷襲穿越杜蘭特（Kevin Durant）後並順勢接獲史馬特（Marcus Smart）的傳球，直接大轉身越過厄文 （Kyrie Irving）的防守放進致勝分，幫助塞爾蒂克以115比114逆轉絕殺籃網，驚險搶下首勝。

綠衫軍此役僅動用8人應戰，除了泰托姆的31分8助攻4籃板2阻攻外，布朗（Jaylen Brown）得到23分5籃板3助攻4抄截2阻攻，老將霍福特（Al Horford）進帳20分15籃板2助攻，史馬特20分7籃板6助攻2抄截。

上半場比賽雙方都以超過5成命中率戰成61比61平手，第三節泰托姆和史馬特合砍23分，加上籃網前6分鐘只得到8分，塞爾蒂克一波猛攻取得15分領先，並帶著兩位數領先優勢進入第四節。

不過厄文再度展現得分爆發力，單節9投7中包括4記三分球豪取18分，籃網瞬間超前比分，也讓雙方進入短兵相接的肉搏戰。剩下1分20秒，杜蘭特先是跳投得手，霍福特2波進攻得手，將比分追平；厄文在剩下45.9秒轟進三分球，布朗隨即突破放進2分。杜蘭特高難度三分出手未進，也給了對手最後一擊的機會。

厄文全場20投12中包括6記三分球，獨拿39分6助攻5籃板4抄截，杜蘭特24投9中得到23分4籃板3助攻，還出現6次失誤；替補的德拉基奇（Goran Dragic）獲得14分5籃板，克萊斯頓（Nicolas Claxton）13分8籃板3阻攻。

面對在附加賽連過兩關搶下第8種子的老鷹，主場作戰的熱火可說是以逸待勞，透過強悍的防守完全壓制對手，特別是楊恩（Trae Young）整場比賽12投僅1中，還出現6次失誤，熱火最多領先達32分，也讓比賽早早分出勝負。最終熱火以115比91痛宰老鷹，取得系列賽首勝。

「我們善用我們的優勢去對付楊恩，這是出於對他的尊重。」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說。巴特勒則說：「必須對楊恩施以身體對抗，讓他每次投籃都面臨考驗，避免他站上罰球線，並且迫使他只能傳球。」

儘管比分大幅拉開，但熱火仍讓巴特勒（Jimmy Butler）在第四節足足打了7分鐘，他此役15投9中，得到21分6籃板4助攻3抄截；羅賓森（Duncan Robinson）替補上陣展現神準外線，三分球9投8中，攻下27分，寫下隊史季後賽 單場最多三分球紀錄。

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「我只關注我能做些什麼來幫助球隊獲勝。」羅賓森說。羅賓森在2020年季後賽曾經3度單場命中7顆三分球，而米勒和瓊斯也曾在季後賽有過單場7顆三分球表現。

塔克（PJ Tucker）的三分球同樣4投全中，獲得16分，羅瑞（Kyle Lowry）10分9助攻4籃板2抄截。熱火團隊命中率達52.4%，並轟進18記三分球，完成12次抄截，傳出35次助攻；而在防守端，也迫使老鷹命中率僅有38.7%。

由於2020年的季後賽都在泡泡園區舉行，因此這是熱火自2016年以來首度在主場拿下季後賽勝利，這也讓球迷感到非常興奮。「我就是為此而來的。」塔克說。

楊恩只得到8分6籃板4助攻2抄截，三分球7投盡墨，這是他生涯季後賽單場最低得分表現；另一位射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也是8投0中，只靠罰球得到6分。

全隊以老將蓋里納利（Danilo Gallinari）的17分為最高，杭特（De'Andre Hunter）14分；傷癒回歸的柯林斯（John Collins）以替補身分登場，拿到10分4籃板。