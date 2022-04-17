NBA／醫療團隊錯估「玻璃人」 公鹿2012年痛失柯瑞

柯瑞在節目上透露自己曾差點被送到公鹿。（美聯社）

勇士 隊一哥柯瑞 （Stephen Curry）近日在隊友格林（Draymond Green）的節目上提到2012年轟動一時的公鹿勇士交易案，透露自己曾經差點被送到公鹿，最終因醫療團隊錯估身體狀況而作罷。

柯瑞在節目上回憶起2012年3月公鹿與勇士的交易，原本公鹿隊高層想挖柯瑞，卻被醫療團隊阻止，因為他們認為柯瑞受傷風險過高，也對他的右腳踝傷病史抱持疑慮，因此最終公鹿選擇用中鋒伯加特（Andrew Bogut），跟勇士換來艾利斯（Monta Ellis），而不是柯瑞。

「那天我們在更衣室的電視上看到了突發新聞──NBA 交易：勇士用艾利斯和尤度（Ekpe Udoh）等人換來伯加特。我們就是這樣發現的。」柯瑞說。

接下來的故事大家都知道了，在主將艾利斯離開後，柯瑞獲得了教練傑克森（Mark Jackson）的信任，成為球隊新任領導者，不久之後奪下2次年度MVP、3次總冠軍，開啟了無人不知曉的勇士王朝，甚至登頂NBA歷史三分球之王，成為球隊的靈魂人物。

反觀艾利斯僅效力公鹿1年，就被交易到獨行俠，2017年更捲入禁藥疑雲，隨後就離開NBA賽場。至於公鹿錯過柯瑞的遺憾，應該已在2013年選秀第15順位「撿」到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有所補償；而讓公鹿錯失柯瑞的醫療團隊，也在2014年賴斯瑞（Marc Lasry）接手球團後就被火速開除。