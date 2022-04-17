我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

NBA／醫療團隊錯估「玻璃人」 公鹿2012年痛失柯瑞

聯合新聞網／綜合報導
柯瑞在節目上透露自己曾差點被送到公鹿。（美聯社）
柯瑞在節目上透露自己曾差點被送到公鹿。（美聯社）

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）近日在隊友格林（Draymond Green）的節目上提到2012年轟動一時的公鹿勇士交易案，透露自己曾經差點被送到公鹿，最終因醫療團隊錯估身體狀況而作罷。

柯瑞在節目上回憶起2012年3月公鹿與勇士的交易，原本公鹿隊高層想挖柯瑞，卻被醫療團隊阻止，因為他們認為柯瑞受傷風險過高，也對他的右腳踝傷病史抱持疑慮，因此最終公鹿選擇用中鋒伯加特（Andrew Bogut），跟勇士換來艾利斯（Monta Ellis），而不是柯瑞。

「那天我們在更衣室的電視上看到了突發新聞──NBA交易：勇士用艾利斯和尤度（Ekpe Udoh）等人換來伯加特。我們就是這樣發現的。」柯瑞說。

接下來的故事大家都知道了，在主將艾利斯離開後，柯瑞獲得了教練傑克森（Mark Jackson）的信任，成為球隊新任領導者，不久之後奪下2次年度MVP、3次總冠軍，開啟了無人不知曉的勇士王朝，甚至登頂NBA歷史三分球之王，成為球隊的靈魂人物。

反觀艾利斯僅效力公鹿1年，就被交易到獨行俠，2017年更捲入禁藥疑雲，隨後就離開NBA賽場。至於公鹿錯過柯瑞的遺憾，應該已在2013年選秀第15順位「撿」到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有所補償；而讓公鹿錯失柯瑞的醫療團隊，也在2014年賴斯瑞（Marc Lasry）接手球團後就被火速開除。

柯瑞 勇士 NBA

上一則

NBA／柯瑞回歸、勇士3強合體 波爾砍30分痛宰金塊

下一則

場邊人語／寰宇國際 人才濟濟

延伸閱讀

NBA／拿兩個總冠軍換2016年完滿結局？柯瑞說不

NBA／拿兩個總冠軍換2016年完滿結局？柯瑞說不
NBA／柯瑞可望趕上季後賽首戰復出 但上場時間將受限

NBA／柯瑞可望趕上季後賽首戰復出 但上場時間將受限
勇士王牌柯瑞左腳扭傷恢復良好 快復出了

勇士王牌柯瑞左腳扭傷恢復良好 快復出了
NBA／柯瑞歸隊練球 彈無虛發 預計投入團隊對抗

NBA／柯瑞歸隊練球 彈無虛發 預計投入團隊對抗

熱門新聞

美國出生的朱易曾表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

2022-04-13 01:06
蔡崇信。（本報資料照片）

ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

2022-04-15 20:02
影星威爾史密斯(右)因為在奧斯卡頒獎禮上掌摑諧星克里斯洛克，而遭到影藝學院處罰十年不得出席奧斯卡活動。(路透)

拳擊／替哥哥出氣 克里斯洛克弟弟向威爾史密斯下戰帖

2022-04-14 08:33
林書豪即將返美。（取材自微博）

北京首鋼季後賽出局 林書豪計畫下周返美

2022-04-12 07:43
美國知名健美運動員麥克米蘭。（路透）

美國健美冠軍麥克米蘭心臟病發逝世 享年44歲

2022-04-14 19:45
丹東尼(右)在談話節目聊到「林來瘋」歲月，直呼這是自己經歷過最棒時光之一。( 歐新社)

NBA／林書豪恩師上節目憶「林來瘋」坦承差點看走眼

2022-04-14 08:59

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區