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NBA／黃蜂無緣季後賽 布里吉斯怒丟牙套 砸中女球迷

記者劉肇育／綜合報導
黃蜂前鋒布里吉斯。（路透）
黃蜂前鋒布里吉斯。（路透）

黃蜂今天在東區附加賽遭到老鷹以103：132擊退，不僅球隊無緣晉級季後賽，在第四節遭到驅逐出場後，一度向球迷怒丟牙套的黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges）還可能面對聯盟的罰責，而賽後他也公開致歉，強調自己失控的舉止確實不能被接受。

黃蜂在今天與老鷹之戰下半場一路被對手壓著打，在第四節雙方差距已經來到近30分的情況下，黃蜂布里吉斯卻在比賽倒數6分多鐘發生了一次妨礙中籃違例後，緊握雙拳上前找裁判理論，讓他連續吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場。

儘管布里吉斯第一時間仍想衝上前與裁判溝通，但隨即在球隊人員的護送下離開板凳席，不過就在走進球員通道前，場邊球迷的挑釁舉動卻引發布里吉斯的不滿，讓他氣得將牙套丟向觀眾席，並且意外砸中了一位站在欄杆邊的女性球迷。

對於自己的失控舉動，布里吉斯賽後也隨即透過個人社群網站公開致歉，並希望有人幫他與該位被砸中女性年輕球迷取得聯繫，「我的行為是不能被接受的。」

而黃蜂總教練博雷戈（James Borrego）在被問到關於布里吉斯的失控行為時則表示，「我們還在收集更多的訊息，並且需要一些時間與布里吉斯好好談一談，我知道他當時非常的情緒化，所以我們必須就更多的資訊。」

至於該場比賽的主裁判卡伯斯（James Capers）則表示，布里吉斯吞下的第一次技術犯規是一因為他緊握拳頭並充滿侵略性的靠近裁判，第二個技術犯規則是因為對裁判使用了褻瀆的言語。

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