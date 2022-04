NBA／黃蜂無緣季後賽 布里吉斯怒丟牙套 砸中女球迷

黃蜂今天在東區附加賽遭到老鷹以103:132擊退,不僅球隊無緣晉級季後賽 ,在第四節遭到驅逐出場後,一度向球迷怒丟牙套的黃蜂前鋒布里吉斯(Miles Bridges)還可能面對聯盟的罰責,而賽後他也公開致歉,強調自己失控的舉止確實不能被接受。

黃蜂在今天與老鷹之戰下半場一路被對手壓著打,在第四節雙方差距已經來到近30分的情況下,黃蜂布里吉斯卻在比賽倒數6分多鐘發生了一次妨礙中籃違例後,緊握雙拳上前找裁判理論,讓他連續吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場。

Miles Bridges throws his mouthpiece into the crowd and hits a young girl in the face pic.twitter.com/7uJd8SXCsl