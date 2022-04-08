NBA／三巨頭全部休 湖人輸勇士苦吞8連敗

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在確定無緣附加賽後，湖人 三巨頭詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）7日作客勇士 的比賽全部休兵，安東尼（Carmelo Anthony）同樣也未上陣，不過力保西區第3名的勇士仍然沒有鬆懈。

湯普森（Klay Thompson）全場砍進6記三分球，獨拿33分4籃板4助攻，波爾（Jordan Poole）貢獻19分11助攻4籃板，勇士第三節後段逐漸拉開比分，並在第四節穩住領先優勢，終場以128：112擊敗湖人。

勇士取得3連勝，領先獨行俠1場勝差，雙方各剩下2場比賽；至於湖人則是苦吞8連敗，寫下本季球隊最長連敗紀錄。

加上前一場對爵士的36分，湯普森已經連兩場至少得到30分，這是他自2019年1月以來首度連兩戰破30分。

維金斯（Andrew Wiggins）得到17分，格林（Draymond Green）10分7助攻3籃板2抄截；波特（Otto Porter Jr.）和小裴頓（Gary Payton II）各拿到10分8籃板、10分5籃板。

湖人在第三節中一度領先3分，但卻被勇士殺出一波13比3的攻勢，使得雙方差距來到兩位數；勇士持續掌控局面，湖人也只能棄械投降。

霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）28投15中轟進生涯新高40分，蒙克（Malik Monk）24分7籃板4助攻，哈沃德（Dwight Howard）16分12籃板。