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NBA／最想和誰搭檔？ 詹姆斯點名柯瑞

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯（右）指名現役球星他最想搭檔柯瑞（左）。（Getty Images）
詹姆斯（右）指名現役球星他最想搭檔柯瑞（左）。（Getty Images）

NBA湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James）在參加《The Shop》節目時談到了自己最想合作一起打球的現役球員，而這位球員就是過去幾年總冠軍賽的頭號對手柯瑞（Stephen Curry）。

「柯瑞是我想要一起搭檔打球的球員，我喜歡他的一切，他是致命的。當他下車後你最好得開始防守他，而從他起床時，你也要準備去守他。」詹姆斯說。

雖然現實上兩人要合作的確有難度，不過在最近兩次全明星賽，身為隊長的詹姆斯都特別選了柯瑞。

對於詹姆斯的言論，柯瑞在也是笑著回應：「他的願望已經實現了，因為在過去兩屆全明星賽中他都選擇了我。我不知道這是否足夠，但我現在很好。」

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）也表示：「我不想對此發表評論，但有誰不想和柯瑞一起打球呢？」

事實上，除了柯瑞外，詹姆斯透露他其實最想要一起打球的是他大兒子布朗尼（Bronny James）；而若放諸整個歷史，詹姆斯則說他最想合作的球員是皮本（Scottie Pippen）和哈德威（Penny Hardaway）。

柯瑞 勇士 總冠軍賽

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