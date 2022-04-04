NBA／羅瑞回娘家擒暴龍 熱火少巴特勒仍展東區龍頭氣勢

羅瑞（右）回娘家作客，與前隊友范弗利特對戰。（路透）

熱火與暴龍本季第4度也是最後一次交手，而季前轉隊的羅瑞（Kyle Lowry）先前因私人理由連續告假9場，進而全數錯過雙方前3次對決。他4日終於對上老東家還是回娘家作客，而熱火以114：109勝出也讓他可說裡外雙贏。

效力暴龍9個賽季且於2019年助隊抱回隊史首冠，羅瑞本場回歸多倫多也受到當地球迷熱情歡迎。而近況火熱且排名扶搖直上的暴龍，打了2節半的好球，不過熱火靠史特魯斯（Max Strus）第3節獨攬14分，奮起反攻，末節更殺出奇兵。

歐拉迪波（Victor Oladipo）第4節與史特魯斯三分線外聯手開砲，巴特勒（Jimmy Butler）休兵下，熱火找到意外得分點，而暴龍決勝關頭只靠席亞康（Pascal Siakam）支撐火力，外線缺乏支援，難逃敗局，5連勝中斷，與公牛5、6之爭激烈異常。

數據上，熱火以史特魯斯繳23分居首，歐拉迪波也有21分貢獻，赫洛（Tyler Herro）則有18分、9籃板與8助攻全能演出，羅瑞獲16分、10助攻，盡顯團隊深度，熱火也以2場勝差坐穩東區王座；暴龍以席亞康與范弗利特（Fred VanVleet）各獲29分為首。