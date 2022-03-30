NBA／喬治復出砍34分 快艇瘋狂逆轉秀送爵士5連敗

因肘部傷勢休兵3個月之久的喬治29日回歸首戰就有強勢表現。（路透）

因肘部傷勢休兵3個月之久的喬治在29日回歸首戰就有強勢表現，上場31分鐘，20投10中包括6記三分球，飆進34分6助攻4抄截，特別是第三節獨拿20分，帶領快艇 在一度落後25分的劣勢下演出超級大逆轉，以121：115氣走爵士。

爵士苦吞5連敗，戰績45勝31敗已經被金塊追平；不過由於爵士賽季橫掃金塊，因此排名還是在西區第5。

根據統計，快艇本季在落後至少13分的情況下，有12次硬是逆轉戰局拿下勝利，高居聯盟第一。

快艇從開賽就遭到爵士的重擊，一路苦追，第三節在一度落後25分情況下，靠著喬治的發揮，將比分縮小到12分差；進入第四節，康利（Mike Conley）的連續得分讓爵士又拉開16分差距，然而快艇展現驚人韌性，殺出一波25比6的猛烈攻勢，一口氣超前比分。

米契爾（Donovan Mitchell）、克拉克森（Jordan Clarkson）和戈貝爾（Rudy Gobert）的進球雖然讓爵士兩度要回領先，但喬治先是高難度上籃得手，之後又助攻肯納德（Luke Kennard）轟進關鍵三分球；爵士進攻未果，還發生沒有暫停卻喊暫停的狀況，收下技術犯規。傑克森（Reggie Jackson）和喬治5罰4中，守住領先優勢。

傑克森拿下21分5助攻，肯納德17分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）14分7籃板6助攻。快艇整個下半場命中率高達58.1%，砍進8顆三分球，直接壓過爵士。

米契爾21投12中得到33分6助攻，出現6次失誤；康利19分，克拉克森17分5助攻，戈貝爾9分16籃板3阻攻2抄截，厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）13分6籃板。