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NBA／保羅回歸、布克狂轟49分 太陽60勝登頂

體育新聞組／綜合報導
太陽隊明星後衛保羅復出，向金塊隊主場球迷致意。（美聯社）
太陽隊明星後衛保羅復出，向金塊隊主場球迷致意。（美聯社）

在因傷缺陣了15場比賽後，太陽隊主控保羅（Chris Paul）總算在與金塊隊之戰回歸，並繳出17分、13助攻的亮眼數據，搭配後場搭檔布克（Devin Booker）豪取個人本季新高的49分，幫助太陽以140：130粉碎金塊，收下本季第60勝，也提前拿下全年戰績第1名的位置。

影音來源：YouTube

本賽季一路獨走的太陽，出戰金塊的比賽中迎回主控保羅，儘管在前三節賽幾乎一路落後，不過第四節靠著單節36：24的攻勢逆轉戰局，最終太陽收下7連勝，也提前確定達成隊史第3度的例行賽戰績第1，並有望在未來幾戰改寫隊史單季最高62勝紀錄。

對於歸隊的首場比賽就幫助球隊拿下意義非凡的第60勝，已經在聯盟打滾17年的保羅也直言相當特別，「這才只是我生涯第二次為一支單季贏得60勝的球隊效力。我們是一支特殊的隊伍，能成為其中一員真的太棒了，我很開心回到球隊。」

至於布克則攻下個人本季新高的49分來歡迎保羅的歸隊，不過相較於個人得分，他直言60勝更是意義非凡，「說實話我從來沒有想過要拿60勝，我們每個人都相當開心，並為彼此感到驕傲。」

布克本賽季繳出一張平均26分、5.1籃板、4.9助攻的亮眼數據，不過卻始終沒有出現在年度MVP的討論範圍之中，讓太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也為他抱不平，「保羅歸隊帶給我們很大的信心，而布克更是打出我來到這邊後最好的表現，但他居然不在MVP的討論範圍中，這件事真的很蠢。」

至於金塊總教練馬龍也直言，現階段要擊敗太陽並不是件容易的事情，「你要擊敗他們，你就必須拿出近乎完美的賽事，我們今晚維持了很長一段時間，但在最後階段，他們再度展示為什麼他們是聯盟最好的球隊。」

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