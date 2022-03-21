NBA／沙米特關鍵三分球 太陽加班擊退國王收5連勝

沙米特在剩下31.1秒轟進一記重要三分球，助太陽以127：124驚險擊敗國王。（美聯社)

聯盟龍頭太陽在客場遭遇國王的強力挑戰，雙方一路廝殺到延長賽，靠著沙米特（Landry Shamet）剩下31.1秒轟進一記重要三分球超前比分，加上克雷格（Torrey Craig）趁勢灌進兩分，才以127：124驚險勝出。太陽取得5連勝，也是近11場比賽的第9勝。

來源：聯合影音網

「球隊希望沙米特能繼續出手投籃，這就是我們所需要的。」布克（Devin Booker）說。

布克全場21投11中，攻下31分7籃板5助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）27分，沙米特三分球9投5中，得到21分；艾頓（Deandre Ayton）12分10籃板，麥基（JaVale McGee）14分7籃板。

第四節最後時刻太陽原本還落後2分，麥基兩罰命中，布克也在剩下8.3秒拿到兩分，從而超前比分；不過米契爾（Davion Mitchell）隨後放進兩分，硬是將比賽逼進延長。

福克斯（De'Aaron Fox）因傷缺陣，國王以米契爾（Davion Mitchell）的28分9助攻為最佳，巴恩斯（Harrison Barnes）21分；沙波尼斯（Domantas Sabonis）雖得到18分12籃板6助攻，不過他在比賽中因膝傷提前退場，總教練簡崔（Alvin Gentry）也透露他將接受核磁共振檢查。