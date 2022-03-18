NBA／衛少大三元、詹姆斯36分 湖人延長擊退暴龍止敗

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暴龍第四節最後時刻發生要命失誤，讓衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在剩下0.4秒轟進追平三分球，硬是把戰線拉到延長賽，最後更靠著布萊德利（Avery Bradley）關鍵5分建功，湖人 在驚濤駭浪中以128：123氣走暴龍，結束近期3連敗。

衛斯特布魯克攻下22分10籃板20助攻，這是他自去年12月31日之後再次出現大三元，本季累積10次；除了第四節最後的抄截和三分球，他在延長賽助攻布萊德利命中三分球，也是湖人能夠贏球的重要因素。

前一場對灰狼僅拿19分的詹姆斯（LeBron James），此役找回手感，26投15中拿下36分9籃板7助攻2阻攻；獲雙向合約的加伯利耶（Wenyen Gabriel）此役表現出色，8投7中得到17分。致勝功臣布萊德利三分球7投4中，獲得14分，里夫斯（Austin Reaves）10分7籃板6助攻2抄截。

雙方一路廝殺到第四節仍是難分難解，詹姆斯單節10投7中狂轟16分，幫助球隊緊咬比分；崔蘭特（Gary Trent Jr.）連續轟進三分球，暴龍在剩下25.7秒取得3分超前，然而阿丘瓦（Precious Achiuwa）發生傳球失誤，讓衛斯特布魯克抄到球後命中三分球，進而在延長賽勝出；暴龍未能保住勝果，只能黯然結束近期的5連勝。

巴恩斯（Scottie Barnes）轟下31分17籃板6助攻，得分籃板創生涯新高，不過他在第四節最後和延長賽幾次處理球的瑕疵，也是球隊落敗的原因之一；崔蘭特得到23分，范弗利特（Fred VanVleet）20分7助攻3籃板3抄截，阿丘瓦18分，席亞康（Pascal Siakam）17分7助攻6籃板。