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NBA／湖人離季後賽愈來愈遠 詹姆斯：我們都投不進外線

體育新聞組／綜合報導
Getty Images
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湖人16日以104：124敗給灰狼，他們已經連3場都慘輸至少20分，這也是詹姆斯（LeBron James）生涯首度遭遇連3戰都曾落後對手至少25分的窘境。賽後受訪時他指出，紫金大軍近況如此悽慘的主因是三分線手感太低迷。

湖人團隊此役三分球45投10中，命中率僅22.2％，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）還有1次底線空檔出手，結果卻「籃外空心」，立刻遭灰狼隊球員唐斯（Karl-Anthony Towns）、貝佛利（Patrick Beverley）狠狠嘲諷。

而「詹皇」自己的狀況也沒好到哪去，整體投籃命中率不到4成，三分球僅投8中1，罰球也才5罰2中。蒙克（Malik Monk）外線出手9次，是湖人陣中出手次數最多的球員，但只進了2球。

賽後記者會上，詹姆斯被問到這3場敗戰有沒有相同「套路」，他回應：「對手都放外線給我們，看我們敢不敢投，但我們都投不進。」他多次強調球隊命中率不佳的缺點，並表示投籃必須要命中，才能壓迫對手。

16日再吞敗後，湖人戰績來到29勝40敗，排在西區第九，眼看與季後賽漸行漸遠。媒體則好奇，職業生涯中大多嘗到勝利滋味的詹姆斯如何在球隊現況下保持耐心，他倒是很坦然：「對於身處這種不自在的狀況，我必須保持自在，因為你只能控制你能控制的」。

湖人 季後賽

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