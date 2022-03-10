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NBA／哈登首遇前東家「大失常」76人遭籃網痛宰29分

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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西蒙斯（Ben Simmons）與哈登（James Harden）互換東家重磅交易過後，76人與籃網10日首度正面對決，沒想到外界預期該有決定東區冠軍得主前哨戰的比賽竟淪為一面倒的屠殺秀，籃網終場以129：100大勝踢館成功。

排名直線下滑到加賽席次，籃網近期贏球都是靠厄文（Kyrie Irving）一枝獨秀飆分表現。此役團隊終於連上線，加上76人進攻形同一灘死水，哈登（James Harden）與安比德（Joel Embiid）都不在狀態內，全場最大領先多達36分。

雙方命中率差距更令人咋舌，76人不到3成，而籃網則是直逼6成，勝負早早就毫無懸念。數據上，杜蘭特（Kevin Durant）獲25分、14籃板與7助攻，厄文挹注22分，小柯瑞（Seth Curry）也有24分進帳。

至於因傷缺賽但隨隊的西蒙斯（Ben Simmons），不只賽前有下場參與熱身，比賽過程也坐在板凳席，一如預期也受到費城球迷猛烈噓聲伺候。而慘敗的76人部份，安比德17投5中，哈登17投3中，不過前者靠罰球加持仍有27分進帳。

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