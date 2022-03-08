NBA／約柯奇超級大三元 比肩張伯倫

杜蘭特（右）終於達成生涯25000分里程碑。（美聯社）

NBA金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）再次擦亮年度MVP金字招牌，6日狂飆46分12籃板11助攻4阻攻3抄截，其中在第四節和延長賽一共拿下30分，帶領金塊逆轉鵜鶘。

根據統計，這是約柯奇本季第17次大三元，生涯累積74次。此外，約柯奇更成為史上第2位以超過7成命中率拿到至少45分外加大三元的球員，前一位是張伯倫（Wilt Chamberlain）。

「這就是為什麼約柯奇是MVP！能在延長賽擁有MVP是多麼奢侈的事情。我們就是圍繞著他開展，他的表現說明了他的偉大。他很冷靜，就像是冷血殺手。」金塊主帥馬龍（Michael Malone）說。

此外，籃網隊杜蘭特（Kevin Durant），則靠著對綠衫軍獨拿37分，終於達成生涯25000分里程碑，是詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）之後第3位達標的現役球員。

杜蘭特總共用了922場達成25000分，排名史上第7，前6名分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）的691場、喬丹 （Michael Jordan）的782場、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的889場、詹姆斯的915場、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的917場、衛斯特（Jerry West）的920場。

若以年齡來看，33歲又159天的杜蘭特排在史上第4年輕，前面3人分別是詹姆斯的30歲又307天、布萊恩的31歲又151天和張伯倫的31歲又186天。

賽後談到自己的得分里程碑，杜蘭特表示：「這很酷，但老實說，我早應該拿到30000分了。能夠和那些偉大名字並肩，我覺得很酷。我會繼續前進，持續努力，看最終能夠達到什麼位置。」