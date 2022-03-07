NBA／詹姆斯不老…37歲轟56分 史上第4人

詹姆斯拿下紫金生涯新高的56分。（Getty Images）

NBA湖人 隊球星詹姆斯（LeBron James）5日攻下紫金生涯新高的56分，率湖人以124：116擊敗勇士 。這是他生涯第13次突破50分，也是生涯第3高得分紀錄。

目前湖人西區排名第9離第10鵜鶘也僅1場勝差，被問到自己會如何形容這場勝利，詹姆斯就直截了當地回應：「絕境求生。」他也進一步說：「我的隊友一起回到休息室時問我，『你拿56分感覺如何？』我回答，『現在的我一點也不在乎拿56分，我只是開心拿到勝利』。」

詹姆斯也強調擊敗勇士無疑給球隊一大鼓舞，「我們處於四連敗，賽季表現起伏，不過我們今晚擊敗了一支很出色的隊伍。他們是西區第二強隊，整年表現都很突出，當然最近有些狀況不好，因為格林（Draymond Green）缺賽」。

此外，詹姆斯成為史上第4位以37歲年齡拿到至少50分的球員，先前3人分別是2001年的喬丹 （Michael Jordan）、2016年的布萊恩（Kobe Bryant），及2019年的克勞佛（Jamal Crawford）。

詹姆斯生涯第一次破50分比賽也是拿到56分，當時他是20歲又80天。據統計，詹姆斯成為聯盟史上唯一一位在21歲之前和35歲之後都有過單場至少50分的球員。

談到自己帶著膝傷奮戰，詹姆斯賽後也表示：「我有感覺到一些不適，但如果我能上場，我就有工作要去做；如果真的痛到讓我難以忍受，那麼我就不會上場。」