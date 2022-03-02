NBA／籃網背靠背交鋒暴龍 拚到最後仍以1分飲恨

暴龍1分險勝籃網隊，崔蘭特（右）為暴龍貢獻24分。（美聯社）

籃網和暴龍1日迎來背靠背交鋒；因沒有接種疫苗 ，厄文 （Kyrie Irving）無法入境多倫多，在少了他的火力加持下，籃網雖然奮力拚到最後時刻，但仍是以108比109飲恨不敵暴龍，近期兩度交手均落敗。

籃網輸球後，與第7名的暴龍勝差擴大到3場，自1月23日以來，籃網在18場比賽中苦吞15敗。先前5戰4敗的暴龍，靠著籃網的進補，取得2連勝。

籃網前三節靠著更好的命中率和外線表現，取得89比81領先優勢，然而第四節球隊命中率大幅下滑，崔蘭特（Gary Trent Jr.）則是單節獨拿12分，有10分集中在最後3分鐘，成了球隊能夠後來居上的關鍵。

暴龍雖然折損范弗利特（Fred VanVleet）和阿努諾比（OG Anunoby），但先發5人仍繳出兩位數得分。崔蘭特（Gary Trent Jr.）獲得24分7助攻，席亞康（Pascal Siakam）18分8籃板6助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）18分10籃板4助攻。

弗林（Malachi Flynn）15分8助攻6籃板，楊恩（Thaddeus Young）和柏曲（Khem Birch）各拿11分。

籃網以強森（James Johnson）的19分為最高，小柯瑞 （Seth Curry）18分6助攻4籃板，艾德里奇（LaMarcus Aldridge）16分9籃板3助攻，德拉基奇（Goran Dragic）10分2籃板2助攻。