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NBA／再推進得分紀錄 公牛「關鍵先生」德羅展氣走老鷹

記者陳元廷／綜合報導
德羅展此役全場投21中15攻37分，持續推進驚人得分紀錄。（美聯社）
德羅展此役全場投21中15攻37分，持續推進驚人得分紀錄。（美聯社）

先前連7場5成命中率得分破35分，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）成史上第1人，德羅展（DeMar DeRozan）火燙手感也沒因全明星周末賽季暫停而冷卻，24延續紀錄外，更扮演關鍵殺手，助隊以112：108逆轉氣走老鷹。

沒缺席全明星周末的拉文（Zach LaVine）本場順利復出，他與德羅展前三節都拿到至少20分，讓公牛得以與火力平均的老鷹抗衡。到了第四節，公牛卻如坐雲霄風車，8分領先優勢竟在不到4分鐘風雲變色，變成了3分落後，陷入危機。

所幸本季堪稱關鍵先生的德羅展挺身，招牌中距離發威，多森姆（Ayo Dosunmu）擋下楊恩（Trae Young）上籃後，更完成了進算加罰3分打反超。老鷹回頭選擇波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）拚三分，但奪框而出，公牛把握罰球守勝。

德羅展此役全場投21中15攻37分，持續推進驚人得分紀錄外，連8場攻至少35分也差2場就平喬丹（Michael Jordan）隊史最高成績，拉文此役則有20分進帳；老鷹以波格丹諾維奇27分居首，蓋里納利（Danilo Gallinari）另挹注26分。

喬丹

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