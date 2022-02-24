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NBA／球評：柯瑞已取代詹皇 成NBA門面

體育新聞組 / 綜合報導
柯瑞被知名球評點名早已取代詹姆斯成為聯盟門面。（Getty Images）
柯瑞被知名球評點名早已取代詹姆斯成為聯盟門面。（Getty Images）

本屆NBA全明星賽在克里夫蘭圓滿落幕，其中勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）狂飆16顆三分球、轟下50分的精湛表現收服球迷，也拿下生涯首座明星賽MVP。知名球評史密斯（Stephen A. Smith）也在近日透露，柯瑞早已取代37歲的湖人巨星詹姆斯（LeBron James），現在就是聯盟新一代門面。

「應該不會有太多人反對，柯瑞現在就是NBA的門面，他生涯對比詹姆斯更像個勝利者，我認為詹姆斯確實在場外有更大的影響力，但如果限縮到到場上表現，柯瑞改變了籃球，所有人都想進場目睹他的風采，甚至學他的半場投籃。」

「雖然詹姆斯也有出色的個人表現，但湖人隊本季卻打得相當掙扎。反倒是柯瑞領軍的勇士，有望再次衝擊總冠軍。並且別忘了柯瑞僅有191公分高的事實，再結合他場上做到的一切，早已證明自己是NBA史上最偉大的射手」，史密斯再補充，「在公園打球的小孩知道自己很難成為詹姆斯，但柯瑞的表現給了他們希望。」

儘管詹姆斯現階段累積的生涯成就勝過柯瑞，應該更能代表NBA，但史密斯強調，基於上述理由，柯瑞才更應該是聯盟當今門面。

此外已37歲的詹姆斯職業生涯已慢慢步入尾聲，他日前表示退役前最大的心願就是能與大兒子布朗尼（Bronny James）在同隊打球。就有網友嘲諷表示，若是要等到「LeBron時代」結束，可能現年33歲的柯瑞會先退休，因為詹皇會不計一切的代價等待與兒子同隊的那天，只是這個心願可能沒這麼容易達成，畢竟兒子心理、技巧層面都還有待磨練。

柯瑞 NBA 勇士

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