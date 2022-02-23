NBA／遊說奏效？德拉基奇傳落腳籃網 主帥奈許扮推手

德拉基奇（右）傳出將和籃網簽約。（美聯社）

日前被交易到馬刺後確定買斷合約的德拉基奇（Goran Dragic），引發多支球隊競逐。根據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，德拉基奇傳出將和籃網簽下合約。

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也跟進報導指出，為了簽下德拉基奇，籃網預計會裁掉卡特（Jevon Carter）

35歲的德拉基奇是在季中交易被暴龍送到聖安東尼奧，隨後他與球團達成買斷協議，包括湖人 、快艇、公鹿、勇士 、籃網、公牛等隊都傳出有意追求。

德拉基奇之所以選擇籃網，媒體透露總教練奈許（Steve Nash）可說是扮演重要的推手角色，過去兩人曾在鳳凰城太陽並肩作戰，並帶領球隊殺進西區冠軍賽；此外，兩人還是同一個經紀人。

籃網先前季中交易送走哈登（James Harden），獲得西蒙斯（Ben Simmons）、佐蒙德（Andre Drummond）、小柯瑞 （Seth Curry），不過由於現階段厄文（Kyrie Irving）還是只能打客場比賽，德拉基奇的進駐也將進一步填補後場深度。

德拉基奇本季一共只為暴龍打了5場比賽，場均得到8分2.8籃板1.8助攻1抄截。

而今年賽季以一年底薪加盟湖人的蒙克（Malik Monk），儼然已經成為詹姆斯（LeBron James）身邊最重要的帶刀侍衛。近期在接受採訪時，蒙克透露想繼續為湖人效力的念頭。

蒙克本季平均得到13.0分3.3籃板2.4助攻，三分命中率逼近4成；特別是從聖誕節開始至今，蒙克在湖人陣中的角色愈趨重要，場均得分上升到16.8分4籃板2.7助攻，投籃命中率48.8%，三分球命中率為43.1%。

此外，根據「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，拓荒者將裁掉史密斯（Dennis Smith Jr.），並且和新秀瓦特佛（Trendon Watford）簽下一份4年580萬美元的的合約。