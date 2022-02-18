NBA／運動用品商公布銷售數字 詹姆斯、湖人買氣最旺

詹姆斯。(路透)

根據《ESPN》記者德波拉（Nick DePaula）引述資料顯示，美國1家運動用品連鎖零售商 Lids日前公佈本季至今NBA相關商品銷量，在各州都有設點情況下也列出各自銷售王是屬於哪位球員還有哪支球隊。

其中湖人 與陣中球星詹姆斯（LeBron James）無疑是大贏家，在30個州上名列銷售榜首，位居在後的公牛則在8州銷售量勝出。值得一提是，有14州最熱銷球員是退役狀態，也不僅限喬丹 （Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）與皮本（Scottie Pippen）等巨星。

Lids本季銷售數字顯示，艾佛森（Allen Iverson）、希爾（Grant Hill）、畢比（Mike Bibby）、奈許（Steve Nash）、卡特（Vince Carter）甚至姚明與史密斯（Steve Smith）都在榜上有名。至於現役上榜者則有楊恩（Trae Young）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）、約柯奇（Nikola Jokic）、米契爾（Donovan Mitchell）與泰托姆（Jayson Tatum）。