「林來瘋」十年了 林書豪：後悔那時沒為亞裔發聲

林書豪遺憾十年前「林來瘋」爆紅時，沒有站出來為亞裔發聲。(歐新社)

十年前，美國職業籃球聯盟(NBA)球星林書豪 (Jeremy Lin)引發「林來瘋」(Linsanity)狂潮，也打破了社會對亞裔 發展天花板及亞裔「只會讀書」的刻板印象；現在回首當年帶動的風潮，林書豪表示當時太年輕，不懂得站上全球籃球高峰的意義，有些後悔當年沒能以自己的名氣為社會帶來更多貢獻。

林書豪日前接受國家廣播公司(NBC)採訪，向全球華人賀新年時表示：「當年我經歷『林來瘋』時，沒有看透這個身分的重量；我知道亞裔社區非常支持我，這對所有亞裔而言都是一種『突破自我』的鼓舞，但我當時心心念念的都只是把下一場比賽打好；我不關注別人說什麼，也沒有利用我的名氣，做更多我想做的事；我希望我對於『種族』有更深刻的意識，才能用我的平台為亞裔社群發聲。」

林書豪遺憾十年前「林來瘋」爆紅時，沒有站出來為亞裔發聲。（取材自Instagram）

林書豪指出，十年前會有這樣的想法，可以說是憑著一股「不服輸」的倔強，希望擺脫社會為「亞裔」這個群體貼的標籤；他說：「從我八歲開始打籃球到後來的『林來瘋』，我始終無法擺脫『亞裔』這個身分，所有看到我打球的人都會說『他表現得很好，但他是亞洲人』，我當時極力想擺脫這種似褒似貶的評價，我不明白種族問題的根源能追溯到多遠，也不明白它有可能持續多久。」

富樂頓加州大學 (California State University, Fullerton)亞裔社會學副教授克莉絲提娜‧秦(Christina Chin)表示，林書豪只是個運動員，不應該期望他能搞懂社會上一系列複雜的種族現象，何況林書豪在NBA中的地位雖不能說後無來者，但絕對前無古人，他自己也不見得能夠適應這個角色。

秦說：「林書豪身邊的隊友也都是白人或非裔，很難有人能夠與他就種族議題產生心理連結；不過，我覺得他現在回頭看『過去遺漏的沒做的事』很棒，從現在開始再度抓住機會，做一些早就想做的事。」