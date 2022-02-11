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NBA／波爾辛吉斯當巫師 哈瑞爾去黃蜂

體育新聞組／綜合報導
波爾辛吉斯將加盟巫師。（路透）
波爾辛吉斯將加盟巫師。（路透）

NBA交易大限截止前，各隊達成多項交易。

華盛頓巫師隊從達拉斯獨行俠隊獲得全明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和一個第二輪選秀權，送出丁威迪（Spencer Dinwiddie）和伯坦斯（Davis Bertans）。

巫師又和黃蜂達成協議，送走合約即將到期的哈瑞爾（Montrezl Harrell）。具體交易內容為，黃蜂拿到哈瑞爾，將史密斯（Ish Smith）、2020年二輪選秀出身的中鋒卡利（Vernon Carey Jr.）和一個二輪選秀權送給巫師。

公鹿、快艇、國王、活塞達成一筆四方交易，總共涉及7名球員。

公鹿將迪文森佐（Donte DiVincenzo）送到國王，將胡德（Rodney Hood）和奧傑萊（Semi Ojeleye）送到快艇，從快艇收下老將伊巴卡（Serge Ibaka），以及兩個活塞的二輪選秀權和部分現金。公鹿交易過後，增加了600萬元的豪華稅，但也出現3個陣容空缺。（不包括10天短約球員）

國王送出巴格利（Marvin Bagley III），從公鹿拿到迪文森佐（Donte DiVincenzo），也從活塞手上得到傑克森（Josh Jackson）和萊爾斯（Trey Lyles）。國王必須裁掉兩名球員才能促成交易。

馬刺和暴龍交易，馬刺送出楊恩（Thaddeus Young）、尤班克斯（Drew Eubanks）、以及一個來自活塞的2022年二輪選秀權，從暴龍拿到德拉基奇（Goran Dragic）、2022年受保護首輪選秀權。

塞爾蒂克和魔術達成交易，將把多齊爾（PJ Dozier）、寶兒（Bol Bol）、一個二輪選秀權和現金送出，換來一個二輪選秀權。

馬刺也和塞爾蒂克達成交易。塞爾蒂克送出理查森（Josh Richardson）、蘭佛德（Romeo Langford）、一個2022年受保護首輪選秀權和2028年首輪選秀權互換權利，從而得到懷特（Derrick White）。塞爾蒂克送給馬刺的2022年首輪選秀權為1至4順位保護。

太陽先後和溜馬、巫師達成交易。太陽送出長人史密斯（Jalen Smith）和一個未來二輪選秀權，自溜馬收回上季效力過的側翼搖擺人克雷格（Torrey Craig）。送出現金向巫師換來哈勒戴（Aaron Holiday），而巫師也額外得到一份交易特例。

馬刺 快艇

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