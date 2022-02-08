NBA／老鷹主場痛宰溜馬 楊恩紀錄直逼哈登、衛少

楊恩本季第13次單場至少拿到30分10助攻，紀錄直逼哈登、衛少。(Getty Images)

溜馬８日與國王達成以沙波尼斯（Domantas Sabonis）為籌碼的6人交易案，導致全隊僅剩下8位球員能夠應戰。群龍無首的情況下又是客場作戰，溜馬首節就被轟進40分，半場落後26分之多，也讓比賽呈現一面到狀態。最終，老鷹便以133比112痛宰溜馬，結束先前4戰3敗的亂流。

楊恩（Trae Young）上場不到30分鐘，20投13中包括6記三分球，轟進34分11助攻，其中他在第三節就獨拿15分，一度幫助老鷹取得31分領先優勢。

根據統計，這次楊恩本季第13次單場至少拿到30分10助攻，自1976-77年以來，能在全明星賽前拿到這類數據比楊恩還多的球員，僅有哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），兩人都是在2016-17年賽季達成。哈登是17次，衛斯特布魯克則是16次。

柯林斯（John Collins）14投9中拿到20分，赫爾特（Kevin Huerter）12分4籃板4助攻，卡佩拉（Clint Capela）6分12籃板3助攻3抄截；歐康古（Onyeka Okongwu）14分，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）13分。

溜馬吞下4連敗，杜阿爾特（Chris Duarte）得到25分4助攻，史帝芬森（Lance Stephenson）24分9籃板8助攻；畢塔吉（Goga Bitadze）14分3阻攻2抄截，布里塞特（Oshae Brissett）15分6籃板。