NBA／關鍵三分球助太陽10連勝 布克送教頭執教明星賽

布克（左）24投12中攻下28分，包含連續2記三分彈鎖定勝利。 （美聯社）

墨瑞（Dejounte Murray）和伯爾特（Jakob Poeltl）皆因傷缺席，懷特（Derrick White）也休兵未上場，然而客場挑戰聯盟龍頭的馬刺 卻是差點終結對手9連勝。一路陷入苦戰的太陽直到第四節最後才靠著布克（Devin Booker）連續兩記三分球擺脫糾纏，以115比110驚險拿下10連勝。

太陽季初曾打出破隊史紀錄的18連勝，這是他們第2度拿下兩位數的連勝表現，太陽率先拿下本季第40勝，戰績持續在聯盟獨走。而太陽在拿到這一勝後，總教練威廉 斯（Monty Williams）也確定將在全明星賽執教。

布克24投12中攻下28分，保羅（Chris Paul）得到20分19助攻8籃板，這是他本季單場助攻新高，也是加盟太陽後第2次傳出19次助攻。

布里吉斯（Mikal Bridges）26分8籃板，畢永柏（Bismack Biyombo）10分11籃板，強森（Cameron Johnson）和溫萊特（Ish Wainright）各拿到11分、10分。

太陽本季已經多次在比賽後段靠著穩定攻守發揮殺出重圍，此役也是同樣劇情；前三節馬刺以5成命中率加上太陽外線的失靈，取得91比79領先優勢，不過第四節太陽全面甦醒，單節殺出36比19的反擊，從而逆轉對手。

馬刺陣中以麥克德莫（Doug McDermott）的24分為最高，投進6記三分球；華克（Lonnie Walker IV）22分5籃板，瓊斯（Tre Jones）15分9助攻，強森（Keldon Johnson）16分8籃板4助攻，新秀普里莫（Joshua Primo）13分。