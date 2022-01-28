NBA／想回洛杉磯打球 德羅展：降薪加盟湖人也甘願

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本季在公牛隊打出MVP行情的德羅展（DeMar DeRozan），原本季前一心想回到家鄉洛杉磯 打球，一度快要圓夢，最終結局卻大逆轉、被送往並非心中首選的公牛隊。他近日透露當時心情，「只要能回家打球，就算降薪加盟湖人 也心甘情願」。

德羅展在轉戰芝加哥 後遭受外界不少質疑，認為他可能無法適應球隊體系，不過他以自身實力打臉外界，不但是目前MVP熱門人選之一，並與拉文（Zach LaVine）、佛西維奇（Nikola Vucevic）組成的公牛三劍客激起良好的化學效應，目前戰績30勝17敗高居東區第2，劍指總冠軍。

想回鄉打球的意願有多強烈？德羅展近期再次被問到若加盟湖人恐得降薪一事，他毫不避諱回應，「那曾經是一個很現實的選擇，首先我想回家打球，因為這種機會難得。之前我曾有過機會，但我選擇留在多倫多。其次則是能和史上最偉大球星之一共同奮戰、衝擊總冠軍，種種誘因之下應該很難拒絕吧！所以就算薪資少了一點我也覺得沒什麼損失。」

不過即便放下身段接受減薪，甚至與詹姆斯（Lebron James）有過交談，德羅展最終仍無法回鄉圓夢，在季前被馬刺以先簽後換方式送往公牛，並簽下三年8500萬美元合約。然而塞翁失馬焉知非福，德羅展本季在芝加哥繳出優異表現，成功扮演球隊核心人物，率領公牛戰績大幅提升。