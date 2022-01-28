NBA／勇士賀維金斯入選明星賽 柯瑞：沒人恭喜我？

維金斯。（美聯社）

勇士 隊在27日出戰灰狼隊之戰賽前，收到聯盟公布的明星賽先發陣容名單，包括「咖哩小子」柯瑞 （Stephen Curry）以及迎戰老東家的維金斯（Andrew Wiggins）都順利獲選，而本場比賽兩人也與湯普森（Klay Thompson）聯手攻下71分，帶領勇士以124：115擊敗灰狼。

近期擺脫低潮拉出4連勝的勇士，目前在聯盟戰績榜上仍是高居第2名，其中柯瑞與維金斯在球隊傷病不斷的情況下仍維持穩定的供輸是一大關鍵，而兩人的好表現也讓他們最終出現在明星賽先發名單中，其中26歲的維金斯更是首度入選明星賽。

在幫助勇士擊敗前東家灰狼後，維金斯也談到了首次獲選的心情，「這消息對我太過震撼，我當時正準備在賽前小睡一下，然後有人叫醒我跟我說我入選先發，有那麼一秒我以為自己在做夢。」

至於已經是第8度入選明星賽的柯瑞，除了恭賀維金斯外，也不忘自嘲一番，「我們在球隊群組裡面為他瘋狂慶祝，但大概過了30分鐘後，格林（Draymond Green）才發現居然沒有人祝賀我也入選。」

而投進5顆三分球、拿下23分都創下復出以來新高的湯普森，也直言維金斯的入選是實至名歸，「這很酷，他絕對配得上明星賽，未來他將會多次入選，這只是個開始。」