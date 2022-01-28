我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

黃曉明離婚 微博紛紛獻祝福：贊成復合李菲兒

NBA／勇士賀維金斯入選明星賽 柯瑞：沒人恭喜我？

記者劉肇育／綜合報導
維金斯。（美聯社）
維金斯。（美聯社）

勇士隊在27日出戰灰狼隊之戰賽前，收到聯盟公布的明星賽先發陣容名單，包括「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）以及迎戰老東家的維金斯（Andrew Wiggins）都順利獲選，而本場比賽兩人也與湯普森（Klay Thompson）聯手攻下71分，帶領勇士以124：115擊敗灰狼。

近期擺脫低潮拉出4連勝的勇士，目前在聯盟戰績榜上仍是高居第2名，其中柯瑞與維金斯在球隊傷病不斷的情況下仍維持穩定的供輸是一大關鍵，而兩人的好表現也讓他們最終出現在明星賽先發名單中，其中26歲的維金斯更是首度入選明星賽。

在幫助勇士擊敗前東家灰狼後，維金斯也談到了首次獲選的心情，「這消息對我太過震撼，我當時正準備在賽前小睡一下，然後有人叫醒我跟我說我入選先發，有那麼一秒我以為自己在做夢。」

至於已經是第8度入選明星賽的柯瑞，除了恭賀維金斯外，也不忘自嘲一番，「我們在球隊群組裡面為他瘋狂慶祝，但大概過了30分鐘後，格林（Draymond Green）才發現居然沒有人祝賀我也入選。」

而投進5顆三分球、拿下23分都創下復出以來新高的湯普森，也直言維金斯的入選是實至名歸，「這很酷，他絕對配得上明星賽，未來他將會多次入選，這只是個開始。」

勇士 柯瑞

上一則

NBA／想回洛杉磯打球 德羅展：降薪加盟湖人也甘願

延伸閱讀

NBA／「四刀出鞘」砍19記三分球 勇士退灰狼迎4連勝

NBA／「四刀出鞘」砍19記三分球 勇士退灰狼迎4連勝
NBA全明星賽先發陣容出爐 詹姆斯9度獲選人氣王

NBA全明星賽先發陣容出爐 詹姆斯9度獲選人氣王
NBA／冷熱兩樣情…柯瑞三分球失準 詹皇手感發燙

NBA／冷熱兩樣情…柯瑞三分球失準 詹皇手感發燙
NBA／柯瑞壓哨絕殺 暴露勇士進攻3問題

NBA／柯瑞壓哨絕殺 暴露勇士進攻3問題

熱門新聞

北京冬奧下個月4日即將登場，圖為一名工作人員21日在裝設看板。(Getty Images)

紐時：從2008奧運到今年冬奧 中國不屑再討好國際

2022-01-23 02:34
塞爾蒂克隊中鋒康特。(路透資料照片)

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

2022-01-24 01:06
大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔，因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞。(Getty Images)

前洋基投手姦殺1歲女童 遭判刑50年

2022-01-22 23:41
由於澳洲天氣過於炎熱，迫使納達爾改變以往在比賽中的發球習慣。(歐新社)

澳網／墨爾本實在太熱了 納達爾被迫改變發球「怪僻」

2022-01-25 18:49
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

2022-01-23 07:58
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。圖為他19日參加澳網的照片。(路透)

澳網／納達爾的頭髮怎麼了？ 球迷呼喊救救髮際線

2022-01-23 00:06

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些

還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」

還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」
黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」