我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

NBA／公牛三劍客久違合體聯手69分 主場擊退暴龍

記者蔡佳霖／綜合報導
公牛三巨頭久違合體，3人聯手拿下69分。（美聯社）
公牛三巨頭久違合體，3人聯手拿下69分。（美聯社）

公牛三劍客自1月14日對勇士以來終於再次合體，3人聯手拿下69分，在主場以111：105擊退暴龍。公牛拿到2連勝，這也是他們從1月7日以來再度出現連勝。

德羅展（DeMar DeRozan）面對過去效力過的東家展現高效率，19投11中，得到29分7籃板7助攻；拉文（Zach LaVine）16投9中貢獻23分8籃板8助攻。佛西維奇（Nikola Vucevic）17分15籃板8助攻，連5場完成雙十。

雖然暴龍前三節比賽在崔蘭特（Gary Trent Jr.）獨拿30分帶動下，團隊繳出5成命中率，但公牛火力更加兇狠，投籃命中率達6成，還送出28次助攻，這讓他們在三分球表現不如對手情況下，仍取得91：82領先優勢。

末節雙方手感趨冷，暴龍一度超前比分，但德羅展、拉文接下來合拿6分，佛西維奇也臨去秋波砍進三分球，暴龍長達2分鐘沒有分數進帳，只能黯然吞下最近9場比賽的第6敗。

崔蘭特砍進6記三分球，拿到32分；阿努諾比（OG Anunoby）23分5籃板4助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）16分7助攻5籃板，席亞康（Pascal Siakam）12分7籃板7助攻3抄截。

勇士

上一則

澳網／拚21座金杯當史上第一？納達爾：我不在意這紀錄

下一則

NBA／布克火燙手感轟43分 太陽甩開爵士笑納8連勝

延伸閱讀

美完全接種者僅40%打補強針 單周接種數減半

美完全接種者僅40%打補強針 單周接種數減半
NBA／德羅展飆41分沒用 公牛不敵魔術

NBA／德羅展飆41分沒用 公牛不敵魔術
NBA／東區龍頭保衛戰 德羅展飆35分白忙 公牛敗給公鹿

NBA／東區龍頭保衛戰 德羅展飆35分白忙 公牛敗給公鹿
NBA／德羅展出征40場達千分退騎士 隊史次快 只輸喬丹

NBA／德羅展出征40場達千分退騎士 隊史次快 只輸喬丹

熱門新聞

北京冬奧下個月4日即將登場，圖為一名工作人員21日在裝設看板。(Getty Images)

紐時：從2008奧運到今年冬奧 中國不屑再討好國際

2022-01-23 02:34
塞爾蒂克隊中鋒康特。(路透資料照片)

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

2022-01-24 01:06
大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔，因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞。(Getty Images)

前洋基投手姦殺1歲女童 遭判刑50年

2022-01-22 23:41
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

2022-01-23 07:58
網球名將約克維奇因為拒打新冠疫苗，遭澳洲政府驅逐出境，如今又有新聞爆料約克維奇是一家丹麥生物技術公司的股東，該公司旨在開發一種不涉及疫苗接種的治療新冠肺炎的方法。（美聯社）

投資非疫苗療法？路透：約克維奇是丹麥生技公司大股東

2022-01-19 20:36
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。圖為他19日參加澳網的照片。(路透)

澳網／納達爾的頭髮怎麼了？ 球迷呼喊救救髮際線

2022-01-23 00:06

超人氣

更多 >
每人3個免費N95口罩 全美開始發

每人3個免費N95口罩 全美開始發
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的