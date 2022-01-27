NBA／公牛三劍客久違合體聯手69分 主場擊退暴龍

公牛三巨頭久違合體，3人聯手拿下69分。（美聯社）

公牛三劍客自1月14日對勇士 以來終於再次合體，3人聯手拿下69分，在主場以111：105擊退暴龍。公牛拿到2連勝，這也是他們從1月7日以來再度出現連勝。

德羅展（DeMar DeRozan）面對過去效力過的東家展現高效率，19投11中，得到29分7籃板7助攻；拉文（Zach LaVine）16投9中貢獻23分8籃板8助攻。佛西維奇（Nikola Vucevic）17分15籃板8助攻，連5場完成雙十。

雖然暴龍前三節比賽在崔蘭特（Gary Trent Jr.）獨拿30分帶動下，團隊繳出5成命中率，但公牛火力更加兇狠，投籃命中率達6成，還送出28次助攻，這讓他們在三分球表現不如對手情況下，仍取得91：82領先優勢。

末節雙方手感趨冷，暴龍一度超前比分，但德羅展、拉文接下來合拿6分，佛西維奇也臨去秋波砍進三分球，暴龍長達2分鐘沒有分數進帳，只能黯然吞下最近9場比賽的第6敗。

崔蘭特砍進6記三分球，拿到32分；阿努諾比（OG Anunoby）23分5籃板4助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）16分7助攻5籃板，席亞康（Pascal Siakam）12分7籃板7助攻3抄截。