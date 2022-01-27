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NBA／衛少成湖人戰犯？歐尼爾力挺：他只是太急

體育新聞組／綜合報導
衛斯特布魯克表現低迷，「俠客」歐尼爾幫他說話。（Getty Images）
衛斯特布魯克表現低迷，「俠客」歐尼爾幫他說話。（Getty Images）

NBA湖人隊本季勝率不到5成，目前淪落在要打附加賽的位置，外界普遍認為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）是罪魁禍首，不過近日「俠客」歐尼爾（Shaquille O'neal）在節目上捍衛衛少，坦言不喜歡眾人對他的好兄弟指指點點。

「我喜歡衛少，也很關心他，他總為比賽付出全力，但只要他沒有打出好表現，大家就開始批評他，我不喜歡這樣。」

歐尼爾提到，自己會藉由看比賽點出衛斯特布魯克的問題，日前湖人在一場面對魔術的比賽中，歐尼爾一度在場邊給他建議，對他說：「兄弟，你打得太快了！」當時衛少回應，「你知道的，我只是想殺到籃下。」俠客表示，「不，打慢一點，試著在球隊找到自己的定位。」

歐尼爾認為衛斯特布魯克總是太急著想把事情做好，「我告訴他不要著急，要他打得慢一點，他太想要把事情給做好，我記得有一場比賽他試圖快攻，但速度不像以前這樣快，然後就發生失誤了。」

近期湖人在關鍵時刻會刻意冷凍衛斯特布魯克，甚至還有消息指出球團有考慮將衛斯特布魯克再次送回火箭，不過根據「ESPN」報導，衛少交易難度很高、對其他隊吸引力也很低，球隊仍寄望三巨頭能打出期待中的化學效應。

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