NBA／賽前估淨勝溜馬16.5分 勇士卻爆冷失利

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主要戰力全都休兵、背靠背作戰、客場對戰聯盟第2的勇士 ，諸多不利因素影響，讓20日溜馬對勇士這場比賽賽前就開出勇士淨勝16.5分的一面倒盤勢。

然而，勇士此役三分球火力當機，僅剩柯瑞 （Stephen Curry）一人撐場，團隊42投9中，比溜馬少了6顆，成了比賽勝負的關鍵。勇士錯過第四節買單的機會，最終在延長賽以117：121爆冷吞敗。

根據《ESPN》統計指出，這是柯爾（Steve Kerr）執掌勇士以來第3大的爆冷失利，最近一次是出現在2019年3月11對太陽的比賽。當時太陽戰績15勝52敗，勇士則是45勝20敗，賽前賭盤開出勇士讓17分，結果最後是以111。115輸球。

勇士吞下本季主場第4敗後，總教練柯爾賽後攬下責任。「我很自責，我沒有幫助球隊做好準備。這場比賽的挑戰之一就是調配出適合的陣容，但我卻沒有做好這一點。」

勇士在正規時間結束前握有3分領先，但在剩下5.1秒時被哈勒戴（Justin Holiday）轟進石破天驚的三分球，硬是將比賽逼進延長。

被問到當下為何沒有選擇提前犯規，柯爾表示：「一般情況下我會選擇犯規，所以這也是我的責任。我今天的表現真的糟糕。」