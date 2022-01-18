NBA／騎士撕籃網…葛蘭德帶頭反攻 打出明星賽身手

葛蘭德（左）今年可望首度入選明星賽。（路透）

布魯克林籃網隊的哈登（James Harden）和厄文 （Kyrie Irving）兩人合計打過16次全明星賽。但騎士隊三年級後衛葛蘭德（Darius Garland）今年可望靠他的身手首度入選。

葛蘭德17日在馬丁路德金恩紀念日協助騎士隊以114：107擊敗籃網隊。剛被評為東部周最佳球員的他上場36分鐘得到全隊最高22分和12次助攻、6個籃板和2次抄截。

第三節開打3分鐘後，騎士隊還落後一分，葛蘭德開始帶動反攻。在第4節球隊得到的前10分中有8分都是他得分或助攻，擊敗哈登和厄文，並將克利夫蘭的連勝紀錄擴大到了5場。

籃網隊由厄文領銜，他全場攻下27分，光是第3節就得到14分，但在決定性的第4節僅7投2中。哈登得到22分、10次助攻和7個籃板。三巨頭之一的杜蘭特（Kevin Durant），因膝傷未能上場。

騎士隊拿下本賽季第27場勝利，和籃網、公牛、熱火、公鹿一起並列東區龍頭。

黃蜂4年級前鋒布里吉斯（Miles Bridges）17日攻下職涯最高的38分和12個籃板，帶領夏洛特黃蜂隊以97：87戰勝紐約尼克隊，結束4連敗。

洛齊爾（Terry Rozier）也得到22分。他和布里吉斯在上半場合計得分就超過尼克全隊。

雖然小鮑爾 （LaMelo Ball）因疫情 協議未上場，但黃蜂隊似乎並不需要他。布里吉斯一個人就夠了。他上半場得到28分。

尼克隊藍德爾（Julius Randle）和巴瑞特（RJ Barrett）分別拿下18分，但仍無力延續3連勝的氣勢。