NBA／安比德連8場破30分 76人仍輸黃蜂

安比德（左）雖然飆進31分，仍不足以帶領76人取勝。（美聯社）

近期進攻狀態出色的安比德（Joel Embiid）雖然飆進31分，個人連續8場破30分，然而這樣的表現仍不足以帶領76人持續連勝。黃蜂挾著3人得分超過20分的火力，第三節一度拉開20分差，最後穩住領先優勢，在客場以109比98擊退76人。

來源：聯合影音網

黃蜂中止對手7連勝的同時，本身也拿下4連勝；更重要的是，他們終結了對76人的16連敗。黃蜂前一次擊敗76人已經要追溯到2016年11月2日。

海瓦德（Gordon Hayward）上半場9投全中包括4記三分球在內獨拿22分，成為黃蜂自1996-97年以來第4位在上半場至少得到20分的球員。這場比賽他拿到30分7助攻4籃板3抄截，本季第3次破30分。

洛齊爾（Terry Rozier）得到22分4籃板4助攻，布里吉斯（Miles Bridges）進帳21分8籃板2助攻2阻攻；小鮑爾 （LaMelo Ball）13分8助攻7籃板。

安比德進入2021年後連續5場比賽都拿到31分，寫下有趣的巧合；此外他還是張伯倫（Wilt Chamberlain）和艾佛森（Allen Iverson）之後首位達到連8場破30分的76人球員。

哈里斯（Tobias Harris）拿到17分8籃板5助攻，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）14分，小柯瑞 （Seth Curry）和馬克西（Tyrese Maxey）各拿10分。