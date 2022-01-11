NBA／暌違941天回歸 湯普森笑納2紀錄

湯普森（右）上場20分鐘就攻下17分，助勇士擊敗騎士，戰績重返聯盟龍頭。（Getty Images）

經過941天漫長等待，勇士 隊「浪花兄弟」之一的球星湯普森（Klay Thompson）9日總算回歸；面對歡聲雷動的主場球迷，他秀爆扣、飆招牌外線，上場20分鐘就攻下17分，加上柯瑞 28分助陣，合體首戰助隊以96：82擊敗騎士隊，戰績重返聯盟龍頭。

湯普森2019年6月的總冠軍賽第6戰傷了膝蓋十字韌帶，隔年11月又在訓練不甚造成阿基里斯腱撕裂，還沒開季就宣告整季報銷，本場比賽是缺席177場比賽後首度回歸，連教頭柯爾（Steve Kerr）都笑說感覺「很不真實」。湯普森第一次出手就換成分數，第二節一次切入直接面對防守者將球扣進籃框，讓場邊隊友都瘋狂。

總計湯普森回歸首戰18投7中攻下17分，包括招牌的外線8投3中，生涯累積1萬2000分、1800顆三分球進球數一併達成。

柯瑞（Stephen Curry）笑說：「這就是湯普森。」他賽後特別和裁判要了比賽用球，並派出小兒子將這顆別具意的紀念球親自送給湯普森。和「浪花兄弟」一起打下3座總冠軍的格林（Draymond Green），小腿熱身時感到不適，但仍說服教練團讓他排上先發，不缺席好兄弟湯普森的復出首戰。

前一度主場出賽還是在甲骨文中心，首度在舊金山大通銀行中心登場的湯普森透露心情十分興奮，就算第一球原本戰術設計不是由自己出手，但他看到機會並把握住，他說：「我投籃狀況並不理想，但我仍十分開心可以看到數據上有自己的名字。」

「我不會說像是贏了總冠軍，但感覺真的非常像。」湯普森如此形容復出第一戰感受的氛圍。

不只勇士隊友和球迷一起慶祝湯普森回歸，騎士球星勒夫（Kevin Love）賽後也送給湯普森大大擁抱；和「浪花兄弟」一起完成過衛冕任務的籃網隊球星杜蘭特（Kevin Duran）也說，這天是灣區 「非常重要的一天」，很開心湯普森重返賽場。