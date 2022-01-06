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NBA／柯瑞命中率不到2成 寫難堪紀錄還受傷

記者劉肇育／綜合報導
柯瑞手感持續低迷。（美聯社）
柯瑞手感持續低迷。（美聯社）

勇士「咖哩小子」柯瑞(Stephen Curry)在5日出戰獨行俠的比賽中，全場三分球出手9次僅命中1球拿下14分，近兩場比賽三分球出手19次僅命中2球，手感持續低迷，且還發生股四頭肌挫傷的狀況，讓他接下來與鵜鶘之戰恐將無法上陣。

在本季已刷新多項三分球紀錄後，柯瑞卻在進入2022年後迷航，前一場面對熱火單場17次出手僅命中3球，拿下9分創下本季新低，今天則是24次出手命中5球，狀況持續未改善，且在第四節球隊大比分落後被換下場時，柯瑞也被拍下表情沮喪回到板凳席的畫面。

而賽後勇士也隨即發布柯瑞的受傷資訊，他也直言狀況不是很樂觀，「是的，感覺很糟糕，我認為（對陣鵜鶘）並不樂觀，但也只能等著看後續狀況。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直言，下一場與鵜鶘之戰柯瑞確實有可能不上場，「他的挫傷狀況不算輕，這樣的傷勢通常在一夜過後會變得更加嚴重，所以他很有可能是不會出賽的。」

而根據ESPN統計數據，柯瑞近兩場比賽合計41次出手僅進8球，命中率不及兩成，是包括季後賽在內，生涯連續兩場比賽最差的投籃表現，不過柯爾也強調，並不擔心柯瑞的低迷手感，「我認為這多少與對手把所有防守精力都投注在他身上有關，但他很快就會走出困境，我一點都不擔心。」

柯瑞 勇士 季後賽

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