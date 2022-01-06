NBA／諾維茨基41號球衣退休 獨行俠奪冠班底都來了

諾維茨基的41號球衣退役，他與妻子、孩子一起見證這一歷史時刻。（路透）

獨行俠5日不但以99：82擊敗勇士 ，賽後更舉辦盛大儀式退休 球隊傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）球衣背號41號，老闆庫班（Mark Cuban）致詞也強調，自己承諾過會讓諾維茨基偉大永存，他希望球團安排能讓承諾兌現。

「我希望每個人都永遠見證你的偉大，所以你的名字出現在球場，儘管你不希望我們這麼做，你的剪影也出現在地板，往後所有獨行俠球迷跟球員都想知道你的偉大，現在你的號碼也會懸掛上空，未來還會有更多，我會信守承諾」，庫班說。

諾維茨基。（路透）

庫班不但給予諾維茨基球隊顧問職位，日前也曾透露若對方有願意入股獨行俠，自己也很樂意成全。此外典禮當天還公佈眾所期待的紀念雕像迷你樣式，庫班表示諾維茨基招牌金雞獨立跳投造型的雕像也將豎立於獨行俠主場美航中心外。

諾維茨基退休儀式上也找來2011年奪冠班底開同學會，基德（Jason Kidd）、錢德勒（Tyson Chandler）、馬里安（Shawn Marion）、巴特勒（Caron Butler）、巴瑞亞（JJ Barea）、史托雅克維奇（Peja Stojakovic）、卡迪納爾（Brian Cardinal）與馬辛米（Ian Mahinmi）都到場。

諾維茨基的41號球衣退役，他與妻子、孩子一起見證這一歷史時刻。（路透）

現為獨行俠主帥的基德在現場也開玩笑說：「我們現在一直給出10日短約，你有興趣復出嗎？」此外諾維茨基恩師加斯威納（Holger Geschwindner）也到場，其他無法蒞臨者也透過影片方式獻上祝福，諾維茨基致詞時則感謝球迷支持。

「有個支柱從我初來乍到就一直給我力量，希望我成功且不斷鞭策我努力前進，我非常感謝當我陷入低潮或失敗時，有這支柱支持著我。而你們都知道，這個支柱就是球迷朋友你們，謝謝你們」，諾維茨基說。