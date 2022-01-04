NBA／史上最年輕 雷霆吉迪19歲大三元

雷霆隊吉迪（中）運球過人，他成為NBA締造「大三元」最年輕的球員。（美聯社）

先前對快艇 一戰只差2分就能寫下最年輕大三元紀錄的雷霆菜鳥吉迪（Josh Giddey），在2日對獨行俠一戰得償所望。

吉迪繳出17分14助攻13籃板4抄截的全方位表現，達成生涯首次大三元，並以19歲又85天的年齡寫下史上最年輕大三元紀錄。原先紀錄是小鮑爾 （LaMelo Ball）所創下，當時他是19歲又140天，吉迪可說是大幅推進紀錄。

根據統計，除了吉迪和小鮑爾外，歷史上能在19歲就達成大三元的還包括佛爾茲（Markelle Fultz）和唐西奇（Luka Doncic）。佛爾茲是19歲又317天，唐西奇則是19歲又327天。其中，唐西奇在19歲總共完成4次大三元，吉迪或許有機會挑戰這項紀錄。

吉迪單場14次助攻創個人生涯新高，同時也是雷霆史上新秀單場最多助攻紀錄。連生涯完成過107次「大三元」的獨行俠教頭基德都留下深刻印象，讚吉迪出手自信又無私。

美中不足是雷霆沒能擋下球星唐西奇歸隊的獨行俠隊，以86：95吞敗，讓吉迪的紀錄夜留下缺憾。

賽後他說：「這很酷，就像我先前說的，個人數據好時，你會去享受，但團隊獲勝遠比個人數據重要。如果我數據都掛蛋然後球隊贏球，總是比個人大三元但輸球好。」