NBA／布朗轟50分創生涯新高 綠衫軍延長賽拆解魔術

布朗對魔術狂轟50分11籃板，寫下個人生涯得分新高。（路透）

在泰托姆（Jayson Tatum）仍未回歸的情況下，布朗（Jaylen Brown）扛下進攻重擔，在主場迎戰魔術的比賽中，布朗全場29投19中，包括三分球10投5中、8罰7中，狂轟50分11籃板4助攻2阻攻，寫下個人生涯得分新高，幫助球隊在歷經延長賽後以116：111拿下2連勝。

布朗先前單場最高得分是46分，出現在今年賽季對尼克的開幕戰，當時雙方打了兩次延長賽。

上半場比賽，布朗拿到17分，幫助綠衫軍取得3分領先，進入下半場後，布朗手感更加火熱，尤其是第四節，12投9中獨拿21分，幾乎隻手帶領球隊扭轉落後兩位數的差距，將比賽逼入延長。

正規時間打完已經拿到47分寫下新高的布朗，在延長賽轟進一記重要的三分球，得分突破50分，隨後施羅德（Dennis Schroder）4罰3中，塞爾蒂克順利守住領先優勢。

休兵超過10天重新回歸的施羅德，14投7中獲得21分7助攻3籃板；史馬特（Marcus Smart）17分7籃板7助攻2阻攻，霍福特（Al Horford）9分8籃板5阻攻。

魔術方面，同樣在今天復出的洛斯（Terrence Ross）轟進賽季新高33分；哈里斯（Gary Harris）23分4抄截，卡特（Wendell Carter Jr.）15分16籃板7助攻，F.華格納（Franz Wagner）14分，佛雷瑟（Tim Frazier）14分。