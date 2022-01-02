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NBA／字母哥大三元獵鵜鶘 公鹿6連勝

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波（右）拿下35分，率公鹿贏下鵜鶘。（美聯社）
安戴托昆波（右）拿下35分，率公鹿贏下鵜鶘。（美聯社）

公鹿主場面對鵜鶘，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再次大開殺戒，出賽32分鐘，18投12中包括12罰9中，豪取35分16籃板10助攻2抄截，完成本季第2次大三元，帶領球隊以136：113輕鬆拿下6連勝。

根據統計，這是安戴托昆波生涯第27次大三元，超越傳奇名將貝勒（Elgin Baylor），排名史上第19；安戴托昆波下一個追逐目標將是喬丹（Michael Jordan）的28次和希爾（Grant Hill）的29次。

公鹿整場比賽最多贏到25分，團隊轟進23記三分球。替補的諾拉（Jordan Nwora）拿到23分，哈勒戴（Jrue Holiday）21分6助攻4籃板2抄截2阻攻，艾倫（Grayson Allen）16分，波提斯（Bobby Portis）14分6籃板。

鵜鶘陣中以海斯（Jaxson Hayes）的23分為最高，哈特（Josh Hart）14分11籃板9助攻，葛拉罕（Devonte' Graham）14分3籃板3助攻，瓊斯（Herbert Jones）14分6籃板3助攻3抄截3阻攻。

雖然公鹿輕鬆拿下6連勝，看似近況甚佳，但據媒體報導，七冠名將羅伯特．霍里（Robert Horry）日前接受採訪表示，衛冕冠軍公鹿隊不可能再次奪冠，因為他們上賽季就不該奪冠。

霍里表示：「我不認為還能再有球隊完成三連冠，可能有球隊能夠衛冕成功，但我不覺得有球隊能完成三連冠。」

霍里認為公鹿無法衛冕，因為他們一開始就不該奪冠，他們上賽季只是靠一個大腳趾才偷得一個冠軍。

霍里口中的「大腳趾」是指籃網與公鹿搶七中，杜蘭特關鍵球大腳趾踩線，導致雙方進入加時，公鹿最終戰勝籃網。

喬丹

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