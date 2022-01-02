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NBA／兩年不見手感依舊 湯普森練投連進24顆三分球

聯合新聞網 / 綜合報導
湯普森賽前練投時連續飆進24顆三分球。美聯社
湯普森賽前練投時連續飆進24顆三分球。美聯社

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）缺席球場超過2個賽季，不過他復原情況良好，近期即將歸隊，2日隨隊作客爵士，賽前練習時他展現火燙三分手感，連續投進24顆三分球，令人更加期待「浪花兄弟」聯手飆三分的情景。

勇士隊官方推特今天發布賽前湯普森在左邊底線練投的影片，只見他輕鬆出手，連續投進24記三分球，而第25球失手後，他也扼腕地大喊「啊！」，隨即做出調整，馬上再進一球，僅花短短一分多鐘就進了25顆三分球，展現驚人的外線手感。

目前勇士雖未正式宣布湯普森的回歸日期，但外傳可能在1月9日面對騎士或18日對戰活塞其中一場，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）日前受訪時表示無論如何都會讓他以「先發身分在主場回歸」，湯普森也提到在主場復出意義非凡：「我想在我們的球迷面前回到球場，他們值得這一切。我2年來的第一次出賽，應該要披上主場球衣出戰。」

勇士 推特

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