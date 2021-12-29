NBA／柯瑞嬌妻艾耶莎 靠手藝「煮」出1600萬身價

柯瑞與妻子艾耶莎育(左)有兩女一男。（ 取材自Instagram）

勇士 球星柯瑞 （Stephen Curry）不但是史上最準射手之一，更名列在身價上億運動員的名單當中，不過其妻子艾耶莎（Ayesha Curry）絕非『靠夫族』，根據美媒計算，艾耶莎自己手中也握有1600萬美元財產。

柯瑞夫婦是在高中時的教會活動中認識，儘管畢業後兩人選擇走的道路大相逕庭，艾耶莎前往洛杉磯一圓演藝夢，柯瑞則是想延續籃球生涯，但分隔兩地的戀情並沒有因此終止，2011年兩人結婚目前育有兩女一男。

艾耶莎帳面上的身分就是「咖哩」老婆，球迷時常能夠在勇士主場的比賽看到艾耶莎的身影，不過私底下她其實是一名事業有成的女強人，不但擔任模特兒、演員，還是一位有名的廚師，並參與過許多節目主持，目前更是連鎖餐廳的老闆。

2008年艾耶莎首度在電影 中亮相，和咖哩小子結婚後，逐漸改朝她的興趣「烹飪」事業發展，非常喜歡透過部落格或是影片等方式和她的「粉絲群」分享美食，近幾年還出版不少和烹飪有關的書籍，甚至還擔任過廚藝比賽的裁判，目前更是擁有美國餐廳『International Smoke』的老闆。