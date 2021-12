NBA／致敬影片細數經典時刻 湖人告別史坦波別出心裁

NBA洛杉磯湖人 1999年開始以史坦波中心(Staples Center)為主場,球迷在此見證這一老牌勁旅奪得數次總冠軍;然而,在與加密貨幣平台敲定冠名權合約後,此知名體育場館今年耶誕節起將更名。

史坦波中心同時也是另一美國職籃NBA隊伍洛杉磯快艇、美國女子職籃(WNBA)洛杉磯火花(Sparks)、以及北美職業冰球聯盟(NHL)洛杉磯國王(Kings)的主場,如今這一堪稱湖人同義詞的場館名將走入歷史。

史坦波中心與新加坡的加密貨幣平台Crypto.com簽下20年冠名權合約,自今年耶誕節起改名為「Crypto.com球場(Crypto.com Arena)」。《洛杉磯時報》引述消息人士說法報導,這項交易價碼高達7億美元。

湖人告別「史坦波」主場冠名名稱的活動別出心裁。(美聯社)

湖人22年前將主場從大西部論壇體育館(Great Western Forum)遷至史坦波中心,自此6度拿下NBA總冠軍。湖人最近一次封王是在2020年,由於疫情緣故,當時比賽是在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界(Disney World)的「NBA泡泡」(NBA Bubble)園區進行。

細數史坦波中心時代精彩時刻,這一知名場館舉辦過3屆NBA明星賽,拿下最有價值球員(MVP)的分別是歐尼爾(Shaquille O'Neal)、布萊恩(Kobe Bryant)和詹姆斯(LeBron James)。

2011年明星賽,球迷在史坦波中心見證當時效力於快艇的葛里芬(Blake Griffin),於灌籃大賽飛越一台汽車的「驚天一灌」。布萊恩2006年單場轟81分里程碑和2016年生涯告別戰奪60分華麗謝幕,都是發生在史坦波中心,最終戰致敬告別影片也一一呈現這經典畫面。

湖人今晚在史坦波中心時代最終戰的對手是聖安東尼奧馬刺,主將詹姆斯與衛斯特布魯克(Russell Westbrook)雖聯手砍進66分,無奈隊友不給力,加上防線遭馬刺徹底撕裂,終場以110比138落敗。

此外,告別主場館之名,湖人球團計劃一系列活動,除特別開場影片,他們還將發送與湖人2000年6月在史坦波中心送出首批T恤同款的紀念T恤,當年送出T恤是為了慶祝湖人拿下西區冠軍。湖人舊將華頓(Luke Walton)和裴頓(Gary Payton)等人也出席半場紀念儀式,帶著先前的總冠軍獎盃現身。進場觀看最後一戰的球迷,則將獲得特殊紀念票。

Here's to our favorite stories, and to the ones yet to be written. pic.twitter.com/mqzBfyxRLA