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NBA／總裁席佛打包票：本季絕不會封館或停賽

體育新聞組／綜合報導
席佛表示，本賽季NBA絕不會因疫情而宣布停賽或封館。（路透）
席佛表示，本賽季NBA絕不會因疫情而宣布停賽或封館。（路透）

NBA總裁席佛（Adam Silver）接受ESPN採訪時強調，本賽季NBA絕不會因疫情而宣布停賽或封館。

他也介紹了聯盟目前應對疫情的最新情況。隨著比賽順延和推出替補球員規則，球迷對NBA的前景提出質疑，尤其是目前大量球員檢測呈陽性反應，聯盟的下一步備受關注。

席佛表示，目前已有很多關於應急計畫的討論，但他和其他NBA高層一直「很難」找到現在停賽或暫停比賽的邏輯。他認為病毒不會被根除，「我們必須學會與它共存。」

一如往年，NBA在聖誕節當天安排了大量的比賽。與此同時，各個球隊也在努力調整陣容，因不少球員觸發聯盟健康協議。紐約尼克隊和波士頓塞爾蒂克隊各有6名球員，布魯克林籃網隊更高達10人。

即使如此，席佛表示目前沒有延後任何一場比賽的計畫，但的確已制定應急方案，以防萬一。但他並未透露任何細節。

他說，「在我們看來，考量所有因素，正確和負責任的做法是繼續比賽。」

此外，席佛說，NBA暫時不打算讓無症狀球員出賽，也不會將檢測減少到只限出現症狀的球員。但未來可能會採取這種作法，不過NBA還需檢視測試和接種疫苗紀錄的相關數據。

至少就目前來說，會造成這種情況，主要原因是完全接種3劑疫苗的球員檢測呈陽性的比率非常低。也就因為如此，席佛說NBA正在專注於鼓勵球員接種加強劑。他指出，大約97%的球員都已接種疫苗，但只有65%接種了加強劑。他補充說，聯盟中90%的陽性反應都來自omicron變種病毒。

不過席佛表示，聯盟正在研究調整協議以縮短測試時間的可能性，這將使無症狀球員更快重回球場。他也再次表示，NBA還沒決定是否這做，但也一直在評估手上擁有的數據以及其他職業運動聯盟的作法。

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