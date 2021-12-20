NBA／比伊26分率活塞滅熱火 終結14連敗

活塞中止14連敗，比伊是大功臣。（路透）

面對三大得分主力均掛傷的熱火，主場作戰的活塞在比伊（Saddiq Bey）獨拿26分的帶領下，下半場掌握住領先優勢，最終以100：90結束近期的14連敗。

這場比賽勝負關鍵出現在第三節，活塞繳出66.7%的高命中率，而熱火卻是全面熄火，命中率跌到3成以下，給了對手拉開比分的機會。比伊這一節攻下9分，海耶斯（Killian Hayes）和迪亞洛（Hamidou Diallo）也合力貢獻14分，活塞帶著12分領先進入決勝期。

熱火雖然第四節試圖力挽狂瀾，一度追到5分差，但比伊接連轟進三分球，拿下8分，海斯又補上關鍵三分球，活塞一口氣又拉開11分差，奠定勝利基礎。

迪亞洛得到15分7籃板，海耶斯11分，史都華（Isaiah Stewart）7分14籃板，傑克森（Frank Jackson）12分；狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）受制犯規麻煩，全場只出手4次得到4分，不過傳出10次助攻。

熱火中止近期2連勝，陣中以史特魯斯（Max Strus）的24分為最高，羅瑞（Kyle Lowry）19分10助攻5籃板，戴德蒙（Dewayne Dedmon）11分5籃板。