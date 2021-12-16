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NBA／米契爾手感持續「燒燙燙」爵士8連勝迎新總裁

記者蔡佳霖／綜合報導
米契爾(左)在這波8連勝過程中表現優異。（路透）
米契爾(左)在這波8連勝過程中表現優異。（路透）

塞爾蒂克在上季首輪遭淘汰出局後，總裁安吉（Danny Ainge）請辭下台，結束他在波士頓的長年工作。不過安吉沒有休息太久時間，他在今天正式接掌爵士總裁一職，將負責籃球運營事務。至於球隊總管查尼克（Justin Zanik）則沒有太大變動。

安吉和爵士老闆史密斯（Ryan Smith）是多年好友，先前史密斯在邀請他出席高爾夫賽時，主動提出了邀約。在經過一段時間的考量後，安吉決定重返NBA。

「我已經休息了6、7個月，我現在感覺很好，充滿能量，我已經迫不及待地想回來工作了。先前我在波士頓曾經每天工作16到18個小時，我不打算在爵士也這樣做。」

「我們對這次合作機會感到非常興奮，這個時機點也很剛好。你很難有這麼好的機會可以加入像爵士如此特別的球隊。」安吉說。

在找到新工作後，安吉今天也現身鹽湖城主場，觀看了爵士對快艇的比賽。近況出色的爵士在米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）、波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）各拿超過20分的帶領下，以124：103大勝快艇。

爵士順利贏得8連勝，戰績來到20勝7敗，持續緊追前面的勇士和太陽。

米契爾在這波8連勝過程中表現優異，場均得到29.1分5.3助攻，三項命中率分别達到55.4%、43.2%和90%。

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