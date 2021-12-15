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NBA／柯瑞三分王之夜 格林遺憾：少了湯普森

記者曾思儒／綜合報導
柯瑞創造紀錄後，第一時間送上擁抱的是這幾年一起打拼的老戰友格林。美聯社
柯瑞創造紀錄後，第一時間送上擁抱的是這幾年一起打拼的老戰友格林。美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天在紐約麥迪遜花園廣場締造紀錄，成為NBA史上三分球進球數保持人，包括父母、傳奇球星艾倫（Ray Allen）和米勒（Reggie Miller）都同場見陣，但有個重要人物卻缺席了。

柯瑞創造紀錄後，第一時間送上擁抱的隊友格林（Draymond Green），賽後記者會提到，「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）沒在現場，是紀錄夜唯一的缺憾。

「我認為對我來說唯一缺少的是湯普森不在這裡。」格林說，湯普森是很重要的兄弟，也是柯瑞紀錄的重要成員，「所以如果什麼事可以有所不同，就差在這，但除此之外，這碗還是非常、非常特別的一晚，給非常特別的人，能是其中一員感覺很棒。」

目前仍在努力復健的湯普森，並沒隨隊出征連5戰的客場之旅；他已參加發展聯盟賽事，是否被允許離開勇士的發展聯盟球隊聖克魯斯勇士到紐約，並沒明確答案。

柯瑞今天第一節就締造紀錄，超越原本三分球進球保持人艾倫，最終球隊也以105：96擊敗尼克隊，堪稱雙喜臨門。

格林認為，能在歷史悠久的麥迪遜花園廣場締造聯盟紀錄，可以說是最佳劇本，唯一可惜就是好兄弟湯普森缺席。

湯普森目前還沒在社群平台祝福柯瑞，最近一次的IG發文也是3天前。

柯瑞 勇士 社群

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