波波維奇交出兵符 柯爾內定美國男籃總教練

柯爾將接替波波維奇，任美國男籃總教練。（路透）

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，NBA 金州勇士 隊總教練柯爾（Steve Kerr）將接替聖安東尼奧馬刺隊總教練波波維奇（Gregg Popovich），出任美國國家男籃隊總教練，帶隊出征2024年巴黎奧運。

據報導，這項決定已近完成，預計將在「不久的將來」發布。

柯爾是2021年東京奧運 男籃金牌的教練團成員之一，其他人還有鳳凰城太陽隊總教練威廉斯（Monty Williams）、邁阿密熱火隊總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）和NCAA岡薩加大學男籃隊主教練弗爾（Mark Few）。

美國國家男籃隊當前備戰目標是世界杯和2024年巴黎奧運。

自東京奧運之後，柯爾就一直是美國隊總教練的熱門人選。他於9月下旬回應表示，「這將是一份榮譽，但尚未確定。」「能在波波維奇領導下工作是一項不可思議的經歷，能夠成為美國隊一員非常榮幸。所以我當然會感興趣，但還要再看事態如何發展。」

尋找新教練是退役球星希爾（Grant Hill）接任男子國家隊總監後的第一個任務。他於1月獲選同意，並在東京奧運會後履新。這位19年NBA老將、名人堂成員和奧運會金牌得主，是接替前任總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）的職務。

科蘭吉洛在2005年接任前，美國國家男籃自2000年之後就再也沒有贏得重大國際金牌。但在他掌權16年內的戰績是驚人的97勝4負，拿下2008、2012和2016年的奧運金牌；在8次FIBA世界杯或FIBA美洲錦標賽中有6次摘冠。