我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

波波維奇交出兵符 柯爾內定美國男籃總教練

體育新聞組／綜合報導
柯爾將接替波波維奇，任美國男籃總教練。（路透）
柯爾將接替波波維奇，任美國男籃總教練。（路透）

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，NBA金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）將接替聖安東尼奧馬刺隊總教練波波維奇（Gregg Popovich），出任美國國家男籃隊總教練，帶隊出征2024年巴黎奧運。

據報導，這項決定已近完成，預計將在「不久的將來」發布。

柯爾是2021年東京奧運男籃金牌的教練團成員之一，其他人還有鳳凰城太陽隊總教練威廉斯（Monty Williams）、邁阿密熱火隊總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）和NCAA岡薩加大學男籃隊主教練弗爾（Mark Few）。

美國國家男籃隊當前備戰目標是世界杯和2024年巴黎奧運。

自東京奧運之後，柯爾就一直是美國隊總教練的熱門人選。他於9月下旬回應表示，「這將是一份榮譽，但尚未確定。」「能在波波維奇領導下工作是一項不可思議的經歷，能夠成為美國隊一員非常榮幸。所以我當然會感興趣，但還要再看事態如何發展。」

尋找新教練是退役球星希爾（Grant Hill）接任男子國家隊總監後的第一個任務。他於1月獲選同意，並在東京奧運會後履新。這位19年NBA老將、名人堂成員和奧運會金牌得主，是接替前任總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）的職務。

科蘭吉洛在2005年接任前，美國國家男籃自2000年之後就再也沒有贏得重大國際金牌。但在他掌權16年內的戰績是驚人的97勝4負，拿下2008、2012和2016年的奧運金牌；在8次FIBA世界杯或FIBA美洲錦標賽中有6次摘冠。

東京奧運 NBA 勇士

上一則

NBA／球評：柯瑞三分「神紀錄」 老鷹楊恩最有可能超車

下一則

NBA／獨行俠最後7分半鐘只拿4分 溜馬趁勢取勝

延伸閱讀

勇士輕取拓荒者 柯瑞還差10記3分 成NBA史上最佳射手

勇士輕取拓荒者 柯瑞還差10記3分 成NBA史上最佳射手
NBA／柯瑞差15顆三分 追平艾倫紀錄 教頭：一場就搞定

NBA／柯瑞差15顆三分 追平艾倫紀錄 教頭：一場就搞定
NBA／柯瑞1場飆15顆三分平紀錄？柯爾：有可能

NBA／柯瑞1場飆15顆三分平紀錄？柯爾：有可能
勇士爆冷不敵馬刺 教練：背靠背比賽 柯瑞累了

勇士爆冷不敵馬刺 教練：背靠背比賽 柯瑞累了

熱門新聞

林書豪透露自己的新冠肺炎病情已好轉。（取材自林書豪Instagram）

NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

2021-12-05 14:57
福原愛接受中新社採訪，大讚型男桌球選手張繼科。（取材自微博）

福原愛曖昧「中國花美男」？日網友看不下去

2021-12-08 17:49
中國網球女將彭帥。（路透）

不隨WTA聲援彭帥停辦中國網賽 ITF：不想懲罰10億人

2021-12-05 22:30
中國女網球星彭帥被指再度繼電郵給WTA主席賽門。圖為她2020年1月21日在澳網的資料照片。（美聯社）

中國官媒記者：彭帥對WTA中國停賽震驚 寄信要賽門噤聲

2021-12-04 01:26
福原愛心繫日本桌球發展，但也深深感慨中國實力太強大。取材自微博

桌球／心被撕碎 中媒專訪福原愛 稱日本又被中國踹開

2021-12-06 06:30
馬淵優佳（中）在日劇出演中文翻譯的角色，不過遭日本網友無情吐槽。取材自馬淵優佳Instagram

游泳／瀨戶大也華裔妻出演日劇 遭日網友唾棄：外行人

2021-12-06 06:54

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效