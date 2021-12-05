NBA／湖人4連敗快艇 詹姆斯抱怨「偽陽性」

詹姆斯對新冠疫情檢測「偽陽性」風波十分不滿。（Getty Images）

躲過隔離停賽10天危機的湖人 詹姆斯，3日重新回到場上拚戰，雖然拿下21分、11籃板及6助攻，可惜讀秒階段沒辦法守住快艇 三分外線，快艇以119：115擊退湖人。根據統計，泰隆魯（Tyronn Lue）執掌球隊以來已經連續4次擊敗湖人，且4場勝利中有3場比賽沒有落後過。

「整體來說，我們在針對詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的方面做得很好，湖人是一支很難擊敗的球隊。」泰隆魯說。

連續飆進兩記關鍵三分球的肯納德（Luke Kennard）賽後則表示：「泰隆魯精心布置安排戰術，我認為我們執行得非常棒。如果我有空間的話，他們希望我繼續出手投籃，我們球員都對前幾場比賽有所回應，我們必須在這樣的基礎上持續努力。」

原先觸發健康安全協議的詹姆斯（LeBron James），歷經8次檢測 採陰後，才被解除禁令得以出賽，這起「偽陽性」風波也讓他感到十分不滿。

「我就是覺得疑惑、沮喪和憤怒，這讓我什麼事都沒辦法做。」詹姆斯透露自己直到3日才解除限制，自從打完活塞後，當天早上才是他第一次可以接觸到籃球並進行訓練。

詹姆斯表示，這件事情最讓他感到氣憤的是，一開始他被檢測出陽性後，就沒有做後續檢測，然後立即就被隔離，並進入健康安全協議程序。

詹姆斯說：「這是讓我覺得生氣的地方，我還得自己想辦法從沙加緬度回到家中。他們不允許任何人與我同行，身邊也沒有保全人員，什麼隨行人員都沒有。然後我還得讓我的孩子和家人暫時接受隔離，真的造成極大不便。」