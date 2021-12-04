好羞 主場57分、客場73分… 雷霆創主客場輸分最多紀錄

灰熊大勝雷霆73分，改寫聯盟史上最大分差紀錄。（路透）

曼菲斯灰熊隊2日主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣，仍靠全隊九人得分上雙，以152：79大勝奧克拉荷馬雷霆隊73分，改寫聯盟史上最大分差紀錄，這也讓雷霆同時保有史上主場（57分）與客場（73分）最大敗分紀錄。

在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進入腦震盪保護協議，被迫缺席比賽，甫獲得10月和11月西區最佳新秀的吉迪（Josh Giddey）也因病缺賽，失去兩位主力的雷霆在曼菲斯可說是遭逢一場「慘不忍睹」的震撼教育 。

灰熊此戰12人輪番上陣，9位球員得分超過雙位數，並繳出高達62.5%的命中率以及命中19記三分球，整場比賽最多贏到78分，最終以152：79狠狠痛宰了雷霆。

根據統計，灰熊淨勝分高達73分，一舉刷新聯盟紀錄。原先紀錄是出現在1991年12月17日，當時騎士以148：80大勝熱火68分。

另外，在1997-98年賽季中，溜馬曾以124：59大勝拓荒者65分；1971-72年賽季，湖人 也曾以162：99狂勝勇士 63分

雷霆難堪紀錄還不僅於此，上季對溜馬一戰，雷霆曾以95：152慘輸57分，寫下NBA史上主場球隊輸球最多紀錄。這意味著，雷霆苦吞聯盟主客場最慘輸分兩大紀錄。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「只要你繼續比賽就會遇到高、低潮，可能獲得巨大的喜悅也可能面臨沮喪和憤怒，所以當你踏入球場上，就必須去面對這一切。」

灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）表示，球隊並沒意識到已經在創造歷史，「我為球員表現感到自豪，他們可能都沒有想到會創紀錄，我們只是被自己的表現所激勵，今晚在攻防兩端都表現得非常全面。」