我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

好羞 主場57分、客場73分… 雷霆創主客場輸分最多紀錄

體育新聞組／綜合報導
灰熊大勝雷霆73分，改寫聯盟史上最大分差紀錄。（路透）
灰熊大勝雷霆73分，改寫聯盟史上最大分差紀錄。（路透）

曼菲斯灰熊隊2日主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣，仍靠全隊九人得分上雙，以152：79大勝奧克拉荷馬雷霆隊73分，改寫聯盟史上最大分差紀錄，這也讓雷霆同時保有史上主場（57分）與客場（73分）最大敗分紀錄。

在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進入腦震盪保護協議，被迫缺席比賽，甫獲得10月和11月西區最佳新秀的吉迪（Josh Giddey）也因病缺賽，失去兩位主力的雷霆在曼菲斯可說是遭逢一場「慘不忍睹」的震撼教育

灰熊此戰12人輪番上陣，9位球員得分超過雙位數，並繳出高達62.5%的命中率以及命中19記三分球，整場比賽最多贏到78分，最終以152：79狠狠痛宰了雷霆。

根據統計，灰熊淨勝分高達73分，一舉刷新聯盟紀錄。原先紀錄是出現在1991年12月17日，當時騎士以148：80大勝熱火68分。

另外，在1997-98年賽季中，溜馬曾以124：59大勝拓荒者65分；1971-72年賽季，湖人也曾以162：99狂勝勇士63分

雷霆難堪紀錄還不僅於此，上季對溜馬一戰，雷霆曾以95：152慘輸57分，寫下NBA史上主場球隊輸球最多紀錄。這意味著，雷霆苦吞聯盟主客場最慘輸分兩大紀錄。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「只要你繼續比賽就會遇到高、低潮，可能獲得巨大的喜悅也可能面臨沮喪和憤怒，所以當你踏入球場上，就必須去面對這一切。」

灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）表示，球隊並沒意識到已經在創造歷史，「我為球員表現感到自豪，他們可能都沒有想到會創紀錄，我們只是被自己的表現所激勵，今晚在攻防兩端都表現得非常全面。」

勇士 教育 湖人

上一則

MLB官網撤大頭照 球員貼無臉照嘲諷

下一則

NBA／騎士快遞30次助攻 痛擊巫師 第3節一度拉開到36分

延伸閱讀

NBA史上最大勝差 灰熊狂贏雷霆73分

NBA史上最大勝差 灰熊狂贏雷霆73分
NBA／楊恩連5戰破30分 老鷹賞溜馬3連敗

NBA／楊恩連5戰破30分 老鷹賞溜馬3連敗
NBA／一度領先多達40分 灰熊賞火箭12連敗

NBA／一度領先多達40分 灰熊賞火箭12連敗
NBA／莫蘭特愛穿他10年前代言戰靴 杜蘭特喊推Protro版

NBA／莫蘭特愛穿他10年前代言戰靴 杜蘭特喊推Protro版

熱門新聞

中國網球選手彭帥。(美聯社)

擔憂彭帥安危 WTA：將禁止在中國所有賽事

2021-12-01 16:17
中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
IOC再稱與彭帥視訊，指她對WTA的決定感到震驚。（路透）

國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

2021-12-02 19:45
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
中國組合王曼昱、孫穎莎成功衛冕女雙冠軍。（路透）

桌球世錦賽／中國贏日本 王曼昱、孫穎莎衛冕女雙冠軍

2021-11-29 19:25
梅德維夫。（歐新社）

彭帥事件後 梅德維夫：去中國比賽沒人感到自在

2021-12-03 08:33

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵