NBA／湯普森落寞獨坐場邊 柯瑞：沒人懂他的苦

勇士湯普森在比賽結束後，他卻一直留在座位上將近30分鐘，還拿毛巾蓋住頭，顯然湧出一些情緒。（美聯社）

勇士 日前取得6連勝的比賽中，湯普森（Klay Thompson）在板凳席觀看，不過在比賽結束後，他卻一直留在座位上將近30分鐘；過程中，湯普森一度用毛巾蓋住自己的頭，而還留在場內的球迷在發現湯普森時，更是不斷呼喊他的名字。

據現場媒體透露，湯普森顯然是湧上一些情緒。最後他在柯爾（Steve Kerr）、柯瑞 （Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的陪同下慢慢走向休息室。

柯爾表示，湯普森經歷了太多事情，他真的很想回到球場上，對於他不能和大夥一同拚戰，他感到非常失落。

「好消息是，他快接近復出了，但他仍會不禁地回想自己過去兩年失去了多少。他真的很熱愛比賽，不能打球，不能按照他希望的方式成為球隊的一份子，這對他來說真的很沮喪。他是正常人，也會有脆弱的時候，會有情緒化的時候，當過去兩年的一切被剝奪時，心情難免會很低落。」柯爾說。

柯瑞則表示：「我為他在歷經兩年艱辛復健後努力接近回歸感到自豪。除非他出一本書來描述他的心路歷程，否則沒有人會理解他離開賽場這麼長時間所經歷的一切。」

「籃球在他的手上，他可以和我們一起訓練，但卻無法上場，我這會是他回歸之旅中最艱難的一段時間。所幸我們談的只是幾星期的時間而非幾個月。有時候這會帶給他打擊，而我們只需要好好支持著他。」

格林也補充說：「我不知道有多少人像他那樣熱愛籃球，熱愛比賽。」