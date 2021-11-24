NBA／6人得分上雙 熔斷馬刺 無敵太陽13連勝

太陽隊看板球星布克（右）攻下23分，全場得分最多。（路透）

不讓聯盟龍頭勇士 隊專美於前，太陽隊22日出戰馬刺 隊的賽事中，儘管已是連續兩天出賽，仍在全隊6人得分上雙的多點開花攻勢下，以115比111險勝，拉出一波13連勝，只以一場勝差落後勇士，距離隊史最長連勝紀錄也僅差4場。

開季前4場比賽吞下3敗後，太陽接下來13戰不知輸球為何物，21日在主場大勝金塊隊29分後，22日客場再戰馬刺未顯露太多疲態，不僅先發中鋒艾頓拿下21分、14籃板，一哥布克進帳23分，就連替補上陣的後衛佩恩也攻下20分。

馬刺在墨瑞拿下18分、11助攻、10籃板，生涯第7次大三元領軍下，一度在第4節末段追近比分，卻遭布克連得4分中斷攻勢；談到馬刺比賽最後階段的猛烈反撲時，布克說：「當他們落後15分時，已經沒有什麼可以失去，他們不斷抄球製造我們失誤，我們這個時候必須打得更加合理才行。」

馬刺近10場比賽輸掉8場，戰績掉到4勝12敗，創下隊史第二糟的開局表現；墨瑞直言感到灰心，他強調球隊目前仍在努力尋求解決問題的方法，「這才是一個團隊該做的事，準備好打好整場比賽。」