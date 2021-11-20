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NBA／湯普森復健路快到盡頭 勇士總管：最快1個月內回歸

聯合新聞網／綜合報導
勇士隊總管邁爾斯透露，湯普森的復健已進入最後階段。（歐新社）
勇士隊總管邁爾斯透露，湯普森的復健已進入最後階段。（歐新社）

勇士隊「浪花兄弟」何時才能合體呢？近日總教練柯爾（Steve Kerr）表示湯普森（Klay Thompson）的狀態良好，而勇士隊總管邁爾斯（Bob Myers）也在節目上透露湯普森的最新近況，並公布他最快可回歸NBA賽場的時間。

湯普森在2019年10月時左膝十字韌帶斷裂，下個賽季報銷，隔年（2020年）11月訓練時又傳出噩耗，他的右腳阿基里斯腱撕裂，因此又缺席了2020-21賽季，連兩年都只能在板凳區眼巴巴地看著隊友打球。

不過，邁爾斯近日表示，湯普森的復健已進入最後階段，但考量到他已兩年沒有實戰經驗，目前考慮讓他先到球隊體系下的發展聯盟聖塔克魯茲勇士適應比賽強度，他也坦言，讓一位NBA球星到發展聯盟打球是件「困難」的事，「就像你不會叫柯瑞（Stephen Curry）或格林（Draymond Green）到那裡比賽一樣。」

邁爾斯希望湯普森能在主場復出，並透露若情況樂觀可能一個月內就能回歸：「我們都希望他傷後首次出賽能在自家主場，但這要看他什麼時候能回來。如果他感覺很好，那近一個月內就能看到他，若進展不如預期，那我們會耐心等待，直到他完全做好準備。」

勇士 NBA 柯瑞

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