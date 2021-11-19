NBA／球衣退休日敲定 諾維茨基41號將高懸主場

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《達拉斯晨報》18日帶來最新消息表示，獨行俠球迷望穿秋水的隊史傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）球衣背號退休 儀式日期終於出爐，預定會是明年1月6號主場迎戰勇士 比賽舉行，細節則待官方後續再行公佈。

諾維茨基雖然2018-2019年賽季結束就告退休，但由於希望在球場外立紀念雕像，製作需要時間，之後又遇到疫情 巨大衝擊，故遲遲未舉辦背號退休典禮。獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）季前被問到此事，也賣關子稱要視主角行程而定。

而當獨行俠本季賽程公佈時，不少球迷都認為這重要一天會安排在1月30號，因為屆時昔日冠軍主帥卡萊爾（Rick Carlisle）將隨新東家溜馬前來作客，造成該場比賽門票價格早早就被炒高，但如今則是1月6號主場對勇士比賽出線。

諾維茨基的41號也將成為獨行俠隊史第4位獲退休殊榮者，前3位分別是：哈波（Derek Harper）的12號、戴維斯（Brad Davis）的15號和布雷克曼（Rolando Blackman）的22號球衣，此外布萊恩（Kobe Bryant）意外逝世，其24號也受獨行俠退休。